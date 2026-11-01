Το Ισραήλ καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Στερείται εγκυρότητας και νομιμοποίησης»

Σαφές μήνυμα κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου στέλνει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με ανάρτησή της στο Χ, στην οποία υ...





Σαφές μήνυμα κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου στέλνει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με ανάρτησή της στο Χ, στην οποία υπογραμμίζει ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη υποστήριξη της χώρας της στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.Η Ισραηλινή διπλωμάτης επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας, η Τουρκία και η Λιβύη επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, παραβλέποντας τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων η Κρήτη και η Ρόδος.Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στα δύο νησιά, χαρακτηρίζοντάς τα «πανέμορφα» και σημειώνοντας ότι αποτελούν αγαπημένους προορισμούς διακοπών για πολλούς Ισραηλινούς. «Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης» τονίζει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η θέση του Ισραήλ βασίζεται στον σεβασμό της ελληνικής κυριαρχίας και των αρχών του διεθνούς δικαίου. «Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου» σημειώνει.«Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας» καταλήγει.Συνοδεύει, δε, την ανάρτησή της, με βίντεο από τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, όπου ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».