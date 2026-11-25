



Ο Άγιος Παϊσιος που κοιμήθηκε πριν από περίπου 21 χρόνια έχει αφήσει παρακαταθήκη τις προφητείες του, που αποτελούν σήμερα, για πολλούς, τις ειδήσεις του μέλλοντος."Δεν ήθελα τίποτα άλλο" έλεγε, "να με κρατούσε ο Θεός ακόμη λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει... Η Τουρκία θα διαμελισθεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφή μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους".