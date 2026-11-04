Ενισχυμένη η ομογένεια μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Ιστορική νίκη του Πάππας

Ενισχυμένη από τις ενδιάμεσες εκλογές εμφανίζεται η ομογένεια. Με τη διακομματική παρουσία κορυφαίων στελεχών όπως οι Γκας Μπιλιράκης, Νικ...





Μάγκι Γκούντλαντερ



Η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, με οικογενειακές ρίζες από την Αβδέλλα Γρεβενών, επανεξελέγη στη 2η περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ, ανανεώνοντας τη θητεία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Γκούντλαντερ, η οποία εξελέγη για πρώτη φορά το 2024, αντιμετώπισε για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση τη Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς. Είναι σύζυγος του Τζέικ Σάλιβαν, πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.



Η Νταιάνα ΝτιΖόγκλιο επανεξελέγη στη θέση της πολιτειακής ελεγκτή (State Auditor) στη Μασαχουσέτη.

Ενισχυμένη από τις ενδιάμεσες εκλογές εμφανίζεται η ομογένεια. Με τη διακομματική παρουσία κορυφαίων στελεχών όπως οι Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κρις Πάππας και Ντίνα Τάιτους, το ελληνοαμερικανικό λόμπι διατηρεί την ισχυρή επιρροή του στο νέο Κογκρέσο, επιρροή που θα φανεί πολύτιμη στα εθνικά ζητήματα.Η ελληνοαμερικανική κοινότητα ενισχύει την πολιτική της παρουσία στις ΗΠΑ, όχι μόνο στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά και σε κρίσιμα πολιτειακά αξιώματα. Έξι ομογενείς εκλέγονται στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, πέντε βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ένας γερουσιαστής στη Γερουσία.Ειδικότερα, ο Δημοκρατικός Κρις Πάππας επικράτησε στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νιου Χαμσάιρ, εξασφαλίζοντας την εκλογή του στη Γερουσία. Η νίκη του σηματοδοτεί την επιστροφή Ελληνοαμερικανού στη Γερουσία μετά την αποχώρηση της Ολυμπίας Σνόου το 2013. Ο Πάππας αποτελεί σταθερό υποστηρικτή των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων και των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου, και γίνεται ο πρώτος ομοφυλόφιλος άνδρας στη Γερουσία.Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, με καταγωγή από την Κάλυμνο, επανεξελέγη στη 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα. Ως ηγετική φυσιογνωμία του Congressional Hellenic Caucus, παραμένει ενεργός στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο στο Καπιτώλιο. Ο Μπιλιράκης, γιος του πρώην μέλους του Κογκρέσου Μάικλ Μπιλιράκη, εξελέγη για πρώτη φορά το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει μακρά κοινοβουλευτική δράση σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.Οι Ρεπουμπλικανοί Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις επανεξελέγησαν στη Φλόριντα, διατηρώντας την ελληνοαμερικανική παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Η Δημοκρατική Ντίνα Τάιτους, με ελληνικές ρίζες από τα Τρίκαλα, επανεξελέγεται βουλευτής στη Νεβάδα, παραμένοντας σημαντική εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.Η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη, με καταγωγή από την Κρήτη, επικράτησε στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν, εξασφαλίζοντας νέα θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Μαλλιωτάκη, η οποία εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2020, εξασφάλισε την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της.Στο Ιλινόις, ο Δημοκρατικός Άλεξι Γιαννούλιας εξασφάλισε δεύτερη θητεία στο αξίωμα του υπουργού Εσωτερικών της Πολιτείας (Secretary of State), επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής Νταϊάν Χάρις.