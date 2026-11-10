Ανατροπή... Δεν πήρε κανένα δικαίωμα η τουρκία! Η Γαλλία ενημέρωσε και την Αίγυπτο για το ερευνητικό της!

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε την υπέρβαση, όπως οι Τούρκοι επιθυμούσαν, αλλά προχώρησε σε μία τυπική ενημέρωση των παράκτιων...

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε την υπέρβαση, όπως οι Τούρκοι επιθυμούσαν, αλλά προχώρησε σε μία τυπική ενημέρωση των παράκτιων χωρών της Μεσογείου, όπως είθισται σε έργα πόντισης καλωδίων ηλεκτρικής διασύνδεσης, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr από διπλωματικούς κύκλους εκτός Αθηνών.Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας απέστειλε ρηματική διακοίνωση όχι μόνο προς την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από διπλωματικούς κύκλους εκτός Αθηνών. Οι ίδιοι κύκλοι μάλιστα διαμήνυαν ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση εστάλη μετά την έκδοση NAVTEX από την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πλήρως την αρμοδιότητα του έργου, βάσει του χώρου ευθύνης στο FIR Αθηνών.Στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου, η πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελεί κομβικό σημείο τριβής και έντονων διπλωματικών διεργασιών. Η πρωτοβουλία της Γαλλίας να αποστείλει ρηματική διακοίνωση τόσο στην Άγκυρα όσο και στο Κάιρο αποκάλυψε το πλούσιο διπλωματικό παρασκήνιο που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Η τουρκική πλευρά επιδίωξε την τακτική κλιμάκωσης, επιχειρώντας να επιβάλει τους δικούς της όρους και να εξαναγκάσει το Παρίσι σε μια διαδικασία προηγούμενης έγκρισης ή αδειοδότησης για τις εργασίες πόντισης του καλωδίου. Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ουσιαστικά την αναγνώριση των αυθαίρετων τουρκικών διεκδικήσεων στην περιοχή και της έννοιας του ανυπόστατου και αλυτρωτικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».Ωστόσο, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κινήθηκε με απόλυτη διπλωματική ακρίβεια. Επιλέγοντας την οδό της τυπικής ενημέρωσης μέσω ρηματικής διακοίνωσης, ουσιαστικά το Παρίσι αποδόμησε τις τουρκικές αιτιάσεις, τηρώντας πιστά τις διεθνείς πρακτικές χωρίς να υποκύψει σε πιέσεις ή να αναγνωρίσει παράνομες δικαιοδοσίες.