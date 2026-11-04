Μάρτυρες περιγράφουν «Μπούκαραν με τσεκούρια και κράνη, έκαψαν φοιτητή με μολότοφ» - Διαψεύδει η ΠΑΣΠ την εμπλοκή της

Πρωτοφανή επεισόδια με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σημειώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν ομάδα άνω των 40 ατόμων με κράνη κα...





Πρωτοφανή επεισόδια με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σημειώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν ομάδα άνω των 40 ατόμων με κράνη και κρατώντας τσεκούρια και μολότοφ επιτέθηκαν σε φοιτητές. Το σκηνικό τρόμου που επικράτησε στο τμήμα Μαθηματικού από την εισβολή των κουκουλοφόρων περιγράφουν φοιτητές αυτόπτες-μάρτυρες.«Μπούκαραν με τσεκούρια και κράνη, κάποιοι έριξαν μολότοφ και έκαψαν πρωτοετή φοιτητή. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν και με τσεκούρι σε άλλο παιδί», δήλωσε φοιτήτρια στο Φυσικό που έζησε από κοντά το συμβάν.«Πραγματοποιούσαμε συνέλευση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών, όταν ξαφνικά δεχτήκαμε την επίθεση. Μας επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ ενώ χρησιμοποίησαν ακόμη και τσεκούρια», συμπληρώνει.«Μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς εφόσον έχουμε να κάνουμε με επιθέσεις με λοστούς και τσεκούρια. Ένας φοιτητής έχει εγκαύματα από τις μολότοφ. Θέλουμε να δηλώσουμε όμως ότι δεν τρομοκρατούμαστε και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας», προσθέτουν.Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΠ απορρίπτει τα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τα επεισόδια, καταγγέλλοντας παράλληλα τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών για τις συλλογικές διαδικασίες και τη φοιτητική καθημερινότητα.«Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου», αναφέρει.Η παράταξη υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να περιορίσει την ελεύθερη πολιτική δράση στα πανεπιστήμια μέσω κατασταλτικών πρακτικών, ενώ καταδικάζει κάθε μορφή εκφοβισμού και βίας.«Κάθε συκοφαντία μάς πεισμώνει ακόμη περισσότερο να δίνουμε τους αγώνες μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο», καταλήγει η ανακοίνωση.