Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Όπλα, ακριβά ρολόγια και χρήματα στις βίλες επιχειρηματία – Πώς άλλαζαν ΑΦΜ τα καταστήματα

Όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά εντόπισαν οι ελεγκτές σε πολυτελείς βίλες ενός από τους επιχειρηματίες που ερευνώνται ...





Όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά εντόπισαν οι ελεγκτές σε πολυτελείς βίλες ενός από τους επιχειρηματίες που ερευνώνται στην υπόθεση φοροδιαφυγής με «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είχαν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.Στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν 16 από τους 18 συλληφθέντες. Οι 16 οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει των απολογιών τους, που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.Οι κακουργηματικές διώξεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διεύθυνση, συγκρότηση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότηταΟ δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, που εκπροσωπεί πέντε κατηγορουμένους, μιλώντας στο Αction 24, τόνισε ότι, με βάση όσα είχε ακούσει στην προανάκριση, στην υπόθεση αναφέρονται «πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».Εκτίμησε ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων θα προκαλούσε αναταράξεις στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης. Ανέφερε επίσης ότι ανέμενε να λάβει γνώση της δικογραφίας και έθεσε ερωτήματα για το ύψος της ζημίας. Συνήγοροι άλλων κατηγορουμένων δήλωσαν ότι οι εντολείς τους αρνούνται την εμπλοκή που τους αποδίδεται.Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, ο μηχανισμός στηριζόταν στις διαδοχικές υπεκμισθώσεις. Οι επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον έλεγχο των καταστημάτων μίσθωναν τα ακίνητα απευθείας ή μέσω εταιρειών τους και στη συνέχεια τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες με παρένθετα πρόσωπα ως διαχειριστές. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές και άρχιζαν τα μέτρα είσπραξης, το ίδιο κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί με νέο ΑΦΜ, την ίδια ταμπέλα και το ίδιο προσωπικό. Ορισμένοι από τους επιχειρηματίες εμφανίζονταν στο σύστημα «Εργάνη» ως υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, πίσω από τους δηλωμένους διαχειριστές οι ελεγκτές εντόπισαν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Η ΑΑΔΕ αποδίδει κεντρικό ρόλο σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών. Στο διαβιβαστικό περιγράφονται τέσσερα διασυνδεδεμένα δίκτυα και καταγράφονται εταιρικές σφραγίδες, αρχεία με κωδικούς Taxisnet και εξουσιοδοτήσεις που ελέγχονται ως πλαστές.Κατά την ΑΑΔΕ, πρόσωπα του δικτύου φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμη και έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Τους πρόσφεραν μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο διαβιβαστικό, εργαζόμενος μερικής απασχόλησης στη λάντζα εμφανιζόταν σε δέκα εταιρείες με συνολικές οφειλές άνω των 30 εκατ. ευρώ.Οι ελεγκτές, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, διασταύρωσαν επίσης ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Στο myDATA εντόπισαν τιμολόγια που συνδέονταν με τα ΑΦΜ των θανόντων ή με τις εταιρείες που αυτοί εμφανίζονταν να διαχειρίζονται, μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό τους.