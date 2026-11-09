Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

Αθώος κηρύχθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί στη Βούλα μετά από καταγγελίες μαθητών και είχε παραπεμφθεί να δικαστεί στο...

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε ύστερα από δύο δικασίμους, κατά τις οποίες εξετάστηκε πλήθος μαρτύρων. Την απαλλαγή του εκπαιδευτικού είχε προτείνει και ο εισαγγελέας.Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, όταν ο 58χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος δίδασκε σε γυμνάσιο της Βούλας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η μητέρα είχε αναφέρει ότι ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής.Μετά τη σύλληψη του εκπαιδευτικού, δύο ακόμη μαθητές του σχολείου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο καθηγητής τούς είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.Ακολούθησαν η άσκηση της ποινικής δίωξης και η παραπομπή του καθηγητή στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, προκειμένου οι κατηγορίες να εξεταστούν στο ακροατήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι μαθήτριες στη συνέχεια αναίρεσαν τις καταγγελίες τους.