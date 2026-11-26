



































Ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της Τσεχίας, η Σπάρτα Πράγας, έγινε 121 ετών. Είχατε συνδέσει ποτέ το όνομά της με την αρχαία Σπάρτη;Αν ναι, καλά κάνατε, αφού οι Βάκλαβ, Μπόχουμιλ και Ρούντολφ Ρουντλ, τα τρία αδέρφια που ίδρυσαν τη Σπάρτα, είχαν στο μυαλό τους την ελληνική πόλη όταν δημιουργούσαν την τσεχική ομάδα.Δεν είναι όμως αυτό το μοναδικό παράδειγμα, όπου η αρχαία Ελλάδα και η ελληνική μυθολογία έχουν ασκήσει επιρροή σε ομάδες, ακόμα και ολόκληρες λίγκες, από τη μια άκρη της Γης στην άλλη. Υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις που πρόσωπα και τοποθεσίες της αρχαιότητας έχουν δανείσει το όνομά τους σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, και μάλιστα πολύ διάσημους, όπως ο Άγιαξ, η Μαρσέιγ, η Αταλάντα.Η χάρη μας όμως φτάνει μέχρι και χώρες όπως η Κένυα, το Κονγκό, ο Νίγηρας, η Ονδούρα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γαλλική Γουιάνα και η Νέα Καληδονία, αλλά και σε αθλήματα που απέχουν πολύ από την ελληνική πραγματικότητα, όπως το λακρός, το κρίκετ και το χόκεϊ επί πάγου.Δείτε πώς η αρχαία Ελλάδα έχει επηρεάσει τον παγκόσμιο αθλητισμό:Από την αρχαία Σπάρτη:Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)Σπάρτα Κρτς (Τσεχία – ποδόσφαιρο)Σπάρτα Ρότερνταμ (Ολλανδία – ποδόσφαιρο)Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα – ποδόσφαιρο)Μπλιθ Σπάρτανς (Αγγλία – ποδόσφαιρο)Φέρλαντς Βάλεϊ Σπάρτανς (Αγγλία – ποδόσφαιρο)Σπάρτανς (Σκωτία – ποδόσφαιρο)Σπάρτανς (Κένυα – ποδόσφαιρο)Μάντσεστερ Βίλατζ Σπάρτανς (Αγγλία – ράγκμπι)Χατ Βάλεϊ Σπάρτανς (Νέα Ζηλανδία – american football)Λα Κρος Σπάρτανς (ΗΠΑ – ποδόσφαιρο σάλας)Σπάρταν (Μπαρμπέιντος – κρίκετ)Σπάρτα (Φινλανδία – χάντμπολ)Σπάρτα (Δανία – στίβος)Σπάρταν Λιγκ (Αγγλία – πρώην ποδοσφαιρική λίγκα του Λονδίνου)Υπάρχουν επίσης δεκάδες ομάδες πανεπιστημίων και σχολείων, κυρίως στις ΗΠΑ, που αποκαλούνται Σπάρτανς.Από τον Αίαντα:Άγιαξ (Ολλανδία – ποδόσφαιρο)Άγιαξ Κέιπ Τάουν (Νότιος Αφρική – ποδόσφαιρο)Άγιαξ ντε Ουενζέ (Κονγκό – ποδόσφαιρο)Άγιαξ (Βραζιλία – ποδόσφαιρο)Άγιαξ Ορλάντο Πρόσπεκτς (ΗΠΑ – ποδόσφαιρο)Άγιαξ Λασνάμε (Εσθονία – ποδόσφαιρο)Ραμπάτ Άγιαξ (Μάλτα – ποδόσφαιρο)Ουνιόν Άγιαξ (Ονδούρα – ποδόσφαιρο)Άγιαξ Κεντίρα (Μαρόκο – ποδόσφαιρο σάλας)Άγιαξ Χίροουζ (Δανία – χάντμπολ)Από τον Αχιλλέα:Αχίλες ’29 (Ολλανδία – ποδόσφαιρο)Ακίλιζ (Αγγλία – ποδόσφαιρο)Μπόργκα Ακίλες (Φινλανδία – χόκεϊ επί πάγου)Από τον Ακράγαντα (αρχαία ελληνική πόλη της Κάτω Ιταλίας):Ακράγκας Κάλτσιο (Ιταλία – ποδόσφαιρο)* Προτιμήθηκε αντί του ιταλικού ονόματος της πόλης, που είναι Αγκριτζέντο.Από την Ακρόπολη:Ακρόπολις (Σουηδία – ποδόσφαιρο)Από την Αταλάντη (ηρωίδα της μυθολογίας):Αταλάντα (Ιταλία – ποδόσφαιρο)Από τον Άτλαντα:Άτλας ντε Γουαδαλαχάρα (Μεξικό – ποδόσφαιρο)Κλουμπ Ατλέτικο Άτλας (Αργεντινή – ποδόσφαιρο)Από τον θεό Ήλιο:Χέλιος Χάρκιβ (Ουκρανία – ποδόσφαιρο)Χέλιος Μονάχου (Γερμανία – ποδόσφαιρο)Χέλιος Ντομζάλε (Σλοβενία – μπάσκετ)Από την Ελλάδα:Ελλάς Βερόνα (Ιταλία – ποδόσφαιρο)Σάουθ Μέλμπουρν Ελλάς (Αυστραλία – ποδόσφαιρο)* Παλαιότερη ονομασία της Σάουθ ΜέλμπουρνΟυέστ Αντέλαϊντ Ελλάς (Αυστραλία – ποδόσφαιρο)* Παλαιότερη ονομασία της Ουέστ ΑντέλαϊντΑπό τον Ηρακλή:Έρκουλες (Ισπανία – ποδόσφαιρο)Έρκουλες (Ελ Σαλβαδόρ – ποδόσφαιρο)Χέρκουλες (Φινλανδία – ποδόσφαιρο)Χεράκλες Άλμελο (Ολλανδία – ποδόσφαιρο)Από τον Ερμή:Χέρμες (Σκωτία – ποδόσφαιρο)Χέρμες Κλαμπ (ΗΠΑ – ποδηλασία)Χέρμες (Φινλανδία – χόκεϊ επί πάγου)Χέρμες Οστάνδης (Βέλγιο – βόλεϊ)Από τους Ίωνες:Χαλ Ιόνιανς (Αγγλία – ράγκμπι)Από την αρχαία Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες:Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία)Ολίμπια Βίλελμσαβεν (Γερμανία)Κλουμπ Ντεπορτίβο Ολίμπια (Ονδούρα – ποδόσφαιρο)Κλουμπ Ολίμπια (Παραγουάη – ποδόσφαιρο)Ολίμπια (Βραζιλία – ποδόσφαιρο)Ολίμπια Έλμπλαγκ (Πολωνία – ποδόσφαιρο)Ολίμπια Σάτου Μάρε (Ρουμανία – ποδόσφαιρο)Ολίμπια Μπάλτι (Μολδαβία – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ (Γαλλική Γουιάνα – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ Λιονέ (Γαλλία – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ ντε Μαρσέιγ (Γαλλία – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ Νουμέα (Νέα Καληδονία – ποδόσφαιρο)Ελ-Ολιμπί (Αίγυπτος – ποδόσφαιρο)Αντέλαϊντ Ολίμπικ (Αυστραλία – ποδόσφαιρο)Σίντνεϊ Ολίμπικ (Αυστραλία – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Κλουμπ (Βραζιλία – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ Εμβολιέ (Καμερούν – ποδόσφαιρο)Ράσολ Ολίμπικ (Αγγλία – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Ταλίν (Εσθονία – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Αζαβέγια (Λιβύη – ποδόσφαιρο)Ουέλινγκτον Ολίμπικ (Νέα Ζηλανδία – ποδόσφαιρο)Ολιμπίκ Νιαμέι (Νίγηρας – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ (Σουηδία – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Ντόνετσκ (Ουκρανία – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη – ποδόσφαιρο)Ολίμπικ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν – ποδόσφαιρο)* Παλαιότερη ονομασία της ΑζάλΟλίμπια Μιλάνο (Ιταλία – μπάσκετ)Φρίμπουργκ Ολίμπικ (Ελβετία – μπάσκετ)Ολίμπιανς Πεκίνου (Κίνα – μπάσκετ)Λόντον Ολίμπιανς (Αγγλία – american football)Ολίμπιαν Σουίμ Κλαμπ (Καναδάς – κολύμβηση)Μπλάκμπερν Ολίμπικ (Αγγλία – πρώην ομάδα ποδοσφαίρου)Ολίμπια Βρυξελλών (Βέλγιο – πρώην ομάδα ποδοσφαίρου)Ιντιανάπολις Ολίμπιανς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα μπάσκετ)Ολιμπίκ (Γαλλία – πρώην ομάδα ράγκμπι)Μπόστον Ολίμπικς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα χόκεϊ επί πάγου)Ντιτρόιτ Ολίμπικς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα χόκεϊ επί πάγου)ΜακΚίσπορτ Ολίμπικς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα american football)Ουάσινγκτον Ολίμπικς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα μπέιζμπολ)ΒΡΑΒΕΊΑ Ολίμπια (Αργεντινή – τα σημαντικότερα αθλητικά βραβεία της χώρας)Υπάρχουν επίσης δεκάδες αθλητικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο, που η ονομασία τους προέρχεται από την αρχαία Ολυμπίακαι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.Από τον Όλυμπο:Ολίμπο ντε Μπαΐα Μπλάνκα (Αργεντινή)Από την παλαίστρα:Παραέστρα (Ιαπωνία – ΜΜΑ)Από τους Τιτάνες:Ακάντι-Μπάθαρστ Τάιταν (Καναδάς – χόκεϊ επί πάγου)Τρέντον Τάιτανς (ΗΠΑ – χόκεϊ επί πάγου)Γκολντ Κοστ Τάιτανς (Αυστραλία – ράγκμπι)Νιούπορτ Τάιτανς (Ουαλία – ράγκμπι)Άλστερ Τάιτανς (Βόρειος Ιρλανδία – ράγκμπι)Νάσουα Τάιτανς (Νότιος Αφρική – κρίκετ)Τενεσί Τάιτανς (ΗΠΑ – american football)Νιου Γιορκ Τάιτανς (ΗΠΑ – american football)* Παλαιότερη ονομασία των Νιου Γιορκ ΤζετςΝιου Γιορκ Τάιτανς (ΗΠΑ – λακρός)Βικτόρια Τάιτανς (Αυστραλία – πρώην ομάδα μπάσκετ)Υπάρχουν επίσης δεκάδες ομάδες πανεπιστημίων και σχολείων, κυρίως στις ΗΠΑ, που αποκαλούνται Τάιτανς.Από τους Τρώες:Τρόγιανς (Βόρειος Ιρλανδία – ποδόσφαιρο)Τρόγιανς (Αγγλία – ράγκμπι)Μπέλφαστ Τρόγιανς (Βόρειος Ιρλανδία – american football)Ρότερνταμ Τρόγιανς (Ολλανδία – american football)Χάλιφαξ Τρόγιαν Ακουάτικ Κλαμπ (Καναδάς – κολύμβηση)Τρόγιαν Ρέισινγκ Τιμ (Αγγλία – πρώην ομάδα της Formula 1)Τρόι Τρόγιανς (ΗΠΑ – πρώην ομάδα μπέιζμπολ)Υπάρχουν επίσης δεκάδες ομάδες πανεπιστημίων και σχολείων, κυρίως στις ΗΠΑ, που αποκαλούνται Τρόγιανς.Από την Ουρανία (μία από τις 9 μούσες):Ουράνια Γενεύης (Ελβετία)Από τον Ξέρξη:Ξέρξες Ρότερνταμ (Ολλανδία – ποδόσφαιρο)Από την αρχαία Αιτωλία:Αιτόλιαν Λιγκ (Αγγλία – πρώην ποδοσφαιρική λίγκα του Λονδίνου)Από την αρχαία Αθήνα:Αθίνιαν Λιγκ (Αγγλία – πρώην ποδοσφαιρική λίγκα του Λονδίνου)Από την αρχαία Κόρινθο:Κορίνθιαν Λιγκ (Αγγλία – πρώην ποδοσφαιρική λίγκα του Λονδίνου)Από τους αρχαίους Δελφούς:Ντέλφιαν Λιγκ (Αγγλία – πρώην ποδοσφαιρική λίγκα του Λονδίνου)Από τα αρχαία Ίσθμια:Ίσθμιαν Λιγκ (Αγγλία – ποδοσφαιρική λίγκα)