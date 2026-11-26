Αφού ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το Ιράν διαθέτει χημικά όπλα και επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει, ο ειδικός στην πυρηνική άμυν...

Αφού ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το Ιράν διαθέτει χημικά όπλα και επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει, ο ειδικός στην πυρηνική άμυνα, δρ. Ούρι Νισίμ Λεβί, προειδοποίησε ότι οι σφοδρές εχθροπραξίες ενδέχεται να επιστρέψουν και εξηγεί πώς το Ισραήλ θα αναχαίτιζε έναν χημικό πύραυλο.Οι Ισραηλινοί ενδέχεται να λάβουν οδηγίες να σφραγίσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους, εάν το Ιράν εκτοξεύσει χημικά όπλα κατά της χώρας, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα κορυφαίος ειδικός στην πυρηνική άμυνα.Μίλησε αφού ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη κατέχει χημικά όπλα και επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει.Ο έφεδρος συνταγματάρχης δρ. Όρι Νισίμ Λεβί, πρόεδρος του Παγκόσμιου Πυρηνικού Φόρουμ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κολ Μπαράμα» ότι η απόφαση του υπουργού να δημοσιοποιήσει την πληροφορία κατέδειξε πόσο σοβαρές έχουν γίνει οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες.Ο Λεβί ανέφερε ότι στις εξελίξεις αυτές περιλαμβάνονται βιολογικές απειλές, καθώς και απόπειρες να πληγεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.«Υπάρχει σαφώς μια εκστρατεία εδώ που φαίνεται να εξελίσσεται και μια κάθε άλλο παρά αμελητέα πιθανότητα να οδηγήσει σε επιστροφή σε σφοδρές εχθροπραξίες», προειδοποίησε.Ο Λεβί ανέφερε ότι η χημική τεχνογνωσία του Ιράν είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό.Τώρα, ωστόσο, υπάρχουν επίκαιρες και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εκτόξευσης και ανάπτυξης του Ιράν, τόνισε.Κατά την άποψή του, η αποκάλυψη είχε σκοπό να στείλει μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το Ισραήλ γνωρίζει τα σχέδιά της.Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς» μετέδωσε ότι το Ισραήλ είχε μοιραστεί πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη του Κόλπου, οι οποίες υποδείκνυαν ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων.Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έλαβαν σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί. Το Ιράν έχει αρνηθεί δημοσίως ότι κατέχει χημικά όπλα.Ερωτηθείς εάν θα μπορούσαν να επανέλθουν ειδικές οδηγίες πολιτικής άμυνας για το κοινό, ο Λεβί δήλωσε ότι τα χημικά όπλα προκαλούν συνήθως σχετικά εντοπισμένες ζημιές, αλλά μπορούν να σπείρουν εκτεταμένο πανικό.Σε αντίθεση με ένα πυρηνικό σενάριο, είπε, ένα χημικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει τις Αρχές να ζητήσουν από τους κατοίκους να σφραγίσουν παράθυρα και πόρτες ως μέτρο προστασίας.Στο στρατιωτικό σκέλος, ο Λεβί ανέφερε ότι η αεράμυνα του Ισραήλ μπορεί να αναχαιτίσει πυραύλους που φέρουν χημικές κεφαλές εκτός της ατμόσφαιρας, προτού φτάσουν στο ισραηλινό έδαφος.Κατονόμασε το σύστημα «Άροου 3» ως το κορυφαίο σύστημα και πρόσθεσε ότι το «Άροου 4» θα είναι επίσης σε θέση να το πράξει στο μέλλον.Σύμφωνα με τον Λεβί, τα αμυντικά συστήματα αναγνωρίζουν τον τύπο του ωφέλιμου φορτίου που μεταφέρει ένας πύραυλος με πολύ υψηλό ποσοστό ακρίβειας, βάσει του τύπου καυσίμου, της προέλευσης της εκτόξευσης και άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών.Όταν εντοπίζεται κάτι ασυνήθιστο, σημείωσε, εκτοξεύονται ταυτόχρονα αρκετοί αναχαιτιστικοί πύραυλοι, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.Πέραν της ενεργητικής άμυνας, ο Λεβί δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται σε διάφορα μέτωπα, για να αποτρέψουν τη χημική απειλή προτού καταστεί επιχειρησιακή.Η προσπάθεια αυτή συνδυάζει το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών με τη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων και της μεταφοράς εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή των όπλων.Επισήμανε αναφορές για φορτηγά και εξοπλισμό που εντοπίστηκαν σε συνοριακά περάσματα της περιοχής.«Υπάρχουν αρκετοί κύκλοι εδώ, οπότε αυτό δεν θα συμβεί εύκολα», δήλωσε ο Λεβί αναφερόμενος στα επίπεδα άμυνας του Ισραήλ.Προειδοποίησε κατά του εφησυχασμού. «Είναι αδύνατο να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί και δεν θα φτάσει. Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε, να οργανωθούμε και να κάνουμε το μέγιστο δυνατό».