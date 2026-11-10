Πώς δρουν οι παιδόφιλοι στο διαδίκτυο - Τι να προσέχουν οι γονείς

Η υποψήφια Διδάκτωρ ψηφιακής εγκληματολογίας, διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Κέλλυ Ιωάννου, μίλησε για τη διακί...



Κέλλυ Ιωάννου: Oι γονείς δεν πρέπει να ανεβάζουν υλικό από τα παιδιά τους



Η ίδια ζήτησε από τους γονείς να μην ανεβάζουν υλικό από τα παιδιά τους λέγοντας ότι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι παιδόφιλοι και όλοι οι σεξουαλικοί εγκληματίες είναι λέξεις κλειδιά που έχουν να κάνουν με «ώρα για μπάνιο», «ώρα ύπνου», »η πρώτη του θάλασσα». «Οι γονείς δεν γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο πορνογραφικό υλικό προέρχεται από τους ίδιους όταν κάνουν αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από τα πρώτα έτη των παιδιών τους, αυτές τις αναρτήσεις κυνηγούν οι παιδόφιλοι. Δεν πρέπει να αναρτούμε τα παιδιά μας. Με τον τρόπο αυτό αφήνουμε ένα ψηφιακό ίχνος για το παιδί. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι ανεβάζουμε. Επιπλέον πρέπει να έχουμε ιδιωτικό προφιλ και να έχουμε άτομα που γνωρίζουμε προκειμένου να είναι κλειστός ο κύκλος», πρόσθεσε.





Δεν έχουν τέλος οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που έρχονται στο προσκήνιο. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με το ειδικό λογισμικό που διαθέτει, «σαρώνει» το διαδίκτυο και εντοπίζει ηλεκτρονικά ίχνη παιδόφιλων. Οι νέες έρευνες που ήρθαν στο προσκήνιο αποκάλυψαν άτομα τα οποία είχαν στην κατοχή τους πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας.Η υποψήφια Διδάκτωρ ψηφιακής εγκληματολογίας, διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Κέλλυ Ιωάννου μίλησε στο Newsbomb.gr σχετικά με το διακίνηση ακατάλληλου φωτογραφικού υλικού στο διαδίκτυο, την κακοποίηση παιδιών μέσω της τεχνολογίας και τη δράση των παιδεραστών ενώ παράλληλα τόνισε τους τρόπους προστασίας από τέτοια περιστατικά.Αρχικά η κυρία Ιωάννου ανέφερε ότι η παιδική πορνογραφία πρέπει να καταργηθεί ως ορολογία. «Δεν υπάρχει κατηγορία στην πορνογραφία. Η πορνογραφία είναι ένα πράγμα που προϋποθέτει συναίνεση και εμπορική δραστηριότητα. Είναι σεξουαλική κακοποίηση είτε υπάρχει σωματική κακοποίηση είτε υπάρχει εξαναγκασμός, είτε υπάρχει έκθεση του ανηλίκου χωρίς τη συναίνεσή του», είπε.Μάλιστα τόνισε ότι η κακοποίηση παιδιών μέσω τεχνολογίας δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε τώρα στο προσκήνιο. «Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, το φαινόμενο αυτό θα γνωρίζει έξαρση. Μάλιστα μετά την πανδημία, δύο χρόνια μετά δηλαδή η αύξηση αυτού του φαινομένου έχει φτάσει το 60%».«Η κοινωνία θεωρεί ότι όποιος θέλει να βλάψει έχει ένα πρόβλημα ψυχοπαθολογίας ή είναι κάποιος άγνωστος ενώ μπορεί να είναι από το κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να λέμε ότι τα περισσότερα περιστατικά κακοποίησης παιδιών μέσω τεχνολογίας προέρχονται από το κοντινό περιβάλλον του παιδιού αλλά και από εγκληματίες που υποτροπιάζουν»«Υπάρχει μεγάλη γκάμα διακινητών που είναι παιδιά. Έχω συναντήσει περιπτώσεις που οι δράστες είναι ανήλικοι και χρησιμοποιούν σε πορνογραφικές ιστοσελίδες απαγορευτικές φωτογραφίες που είτε έχουν τραβήξει οι ίδιοι είτε έχουν βρει προκειμένου να βγάλουν λεφτά», τόνισε.