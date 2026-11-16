Ζεφύρι: ΕΔΕ για τον θάνατο των πυροσβεστών – Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία στο Ζεφύρι με τους δυο νεκρούς πυροσβέστες κατά την διάρκεια επιχείρησης. Ένορκη Διοικητική Εξ...

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία στο Ζεφύρι με τους δυο νεκρούς πυροσβέστες κατά την διάρκεια επιχείρησης.Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε ο διοικητής της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι. Ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα και η χώρα θρηνούν την απώλεια των δύο ανδρών, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον 44χρονο πατέρα. Ο εν λόγω άνδρας διαφεύγει της σύλληψης, έχοντας μαζί του ένα βρέφος, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα.Η σύζυγός του και οι δύο ανήλικες κόρες τους αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη (17.11.2026) στον ανακριτή, καθώς έχουν συλληφθεί για την πρόκληση της φωτιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η μητέρα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή στον εισαγγελέα, κατέθεσε πως έδωσε εντολή στην κόρη της να απορρίψει στάχτες από τη σόμπα τους στο υπόγειο του κτιρίου, μια πρακτική που η οικογένεια εφάρμοζε καθημερινά, καθώς διέμεναν στον χώρο χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα.Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής διευκρίνισε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζει τα αίτια της πυρκαγιάς, έχοντας ήδη συλλέξει μαρτυρίες, στοιχεία και οπτικό υλικό.