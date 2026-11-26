Κούρδοι ακτιβιστές αρνούνται δημόσια την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Τουρκία, επικαλούμενοι τις διακρίσεις και τις προσπάθειες εξά...
Κούρδοι ακτιβιστές αρνούνται δημόσια την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Τουρκία, επικαλούμενοι τις διακρίσεις και τις προσπάθειες εξάλειψης της εθνικής τους ταυτότητας.
Μέλη της κουρδικής κοινότητας στην Τουρκία έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται ενάντια σε ό,τι εκλαμβάνουν ως απόπειρες αφομοίωσης και εξάλειψης της ταυτότητάς τους, αρνούμενα την υποχρεωτική στράτευση, σύμφωνα με διαδικτυακές αναρτήσεις Κούρδων πολιτών και έναν επιφανή Κούρδο ακτιβιστή που μίλησε στην εφημερίδα «The Jerusalem Post».
Οι Κούρδοι αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική και γλωσσική μειονότητα της Τουρκίας, αριθμώντας περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους, ή ποσοστό μεταξύ 18% και 20% του πληθυσμού.
Παρότι η τουρκική νομοθεσία εγγυάται την ισότητα ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής και γλώσσας, διεθνείς οργανισμοί και ξένες κυβερνήσεις έχουν καταγράψει διακρίσεις σε βάρος των Κούρδων, τόσο σε κρατικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη χρήση της κουρδικής γλώσσας και των φραγμών στην κουρδική πολιτιστική έκφραση.
Οι Αρχές έχουν επίσης απαγορεύσει ορισμένες κουρδικές συγκεντρώσεις και έχουν επιβάλει περιορισμούς σε άλλες, συμπεριλαμβανομένων των εορτασμών για το Νεβρόζ, το κουρδικό Νέο Έτος.
Παραμένει ασαφές πόσο εκτεταμένη είναι η άρνηση στράτευσης. Αν και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι όσοι δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν το τουρκικό κράτος θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, πολλοί Κούρδοι απορρίπτουν την ιδέα να εξαναγκαστούν σε εξορία.
Η νομοθεσία και οι εξαιρέσεις για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Τουρκία
«Το τουρκικό κρατικό σύστημα προσπαθεί να μας μετατρέψει από μειονότητα σε πλειοψηφία Τούρκων.
»Ο τουρκικός λαός, η κυβέρνηση και το σύστημα στο σύνολό του προσπαθούν να κάνουν τους Κούρδους να εγκαταλείψουν την πολιτική τους βούληση και να απορροφηθούν από το σύστημα», δήλωσε στην εφημερίδα «Post» ο Ι., ακτιβιστής και γνωστός αρνητής στράτευσης, εξηγώντας πώς τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό παρά το γεγονός ότι δεν του έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.
«Στους Κούρδους που αρνούνται να το αποδεχθούν αυτό μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
»Αυτά τα λόγια ενισχύουν απλώς το αίσθημά μου ότι η αντίσταση ενάντια στην αδικία είναι αναγκαία.
»Φυσικά και δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγω από εδώ, γιατί η αντίσταση είναι απαραίτητη», τόνισε.
«Πρέπει να παραμείνουμε εδώ, ώστε να μπορώ να αγωνίζομαι ενάντια σε αυτό το σύστημα.
»Δεν υπάρχει βία στη μέθοδο του αγώνα μου· η μέθοδός μου είναι η παθητική αντίσταση».
Βάσει του Στρατιωτικού Νόμου υπ’ αριθμόν 1111 του 1927, η στρατιωτική θητεία κατέστη υποχρεωτική για τους άρρενες Τούρκους πολίτες.
Οι άνδρες υπέχουν κατά κανόνα στρατιωτική υποχρέωση από την αρχή του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 20ό έτος της ηλικίας τους έως την αρχή του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 41ο.
Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις για τους ΛΟΑΤΚΙ+ άνδρες, όσους κρίνονται ακατάλληλοι για ιατρικούς λόγους, ορισμένα άτομα που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο εξωτερικό, καθώς και όσους δικαιούνται απαλλαγή λόγω απώλειας συγγενικού προσώπου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
Η Τουρκία είναι το μοναδικό κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, ούτε παρέχει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία για όσους αρνούνται να υπηρετήσουν για λόγους συνείδησης, σύμφωνα με τη Διεθνή των Αντιρρησιών Συνείδησης (War Resisters’ International).
Ο Ι. εξήγησε ότι αποφάσισε να λάβει δημόσια θέση, συμμετέχοντας στην τάση δημοσιοποίησης της άρνησής του στο διαδίκτυο, με την ελπίδα να ενθαρρύνει και άλλους Κούρδους να διαμαρτυρηθούν ενάντια «στο τουρκικό σύστημα κυριαρχίας».
«Δεν γνωρίζω πότε θα οδηγηθώ ενώπιον του δικαστηρίου. Επίσης, δεν γνωρίζω τι θα μου κάνουν», ανέφερε.
«Υπήρξαν απειλές και εκφοβισμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά δεν τους δίνω καμία σημασία».
Η εφημερίδα «Post» ήταν σε θέση να δει αρκετές από αυτές τις απειλές, αν και δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ανεξάρτητα κατά πόσον οι αρχές τις διερευνούν.
Αναφερόμενος στην άρνησή του, ο Ι. είπε ότι δήλωσε στις αρχές πως ζει «στη δική μου χώρα, το Κουρδιστάν, και όχι στη χώρα κάποιου άλλου».
Κούρδος ακτιβιστής χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός από το ΡΚΚ και καλεί σε μια νέα προσέγγιση
Μιλώντας για τις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ της Άγκυρας και του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης που διεξήγαγε επί δεκαετίες ένοπλο αντάρτικο κατά της Τουρκίας, ο Ι. δήλωσε ότι θεωρεί θετική την κατάπαυση του πυρός, διότι πιστεύει πως η ίδια η σύγκρουση «δεν διεξήχθη για τον σκοπό του κουρδικού λαού· εξυπηρέτησε το τουρκικό κράτος».
«Ο ίδιος ο Οτζαλάν λέει ότι το PKK ιδρύθηκε σε συνεργασία με το κράτος», υποστήριξε.
Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, στο Ναϊρόμπι της Κένυας τον Φεβρουάριο του 1999. Έκτοτε κρατείται στη νήσο Ιμραλί.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ο Οτζαλάν κάλεσε το PKK να αφοπλιστεί και να αυτοδιαλυθεί, τερματίζοντας τον πολυδεκαετή ένοπλο αγώνα του.
Η οργάνωση κήρυξε κατάπαυση του πυρός την 1η Μαρτίου και ανακοίνωσε στις 12 Μαΐου ότι θα διαλυθεί και θα τερματίσει τις ένοπλες δραστηριότητές της.
«Μετά τη συμφωνία τους, οι Κούρδοι πρέπει να χαράξουν έναν διαφορετικό δρόμο για τους εαυτούς τους και να ξεκινήσουν έναν νέο αγώνα.
»Η προσπάθειά μας είναι να μετατρέψουμε αυτόν τον αγώνα σε έναν νέο εθνικό αγώνα μέσω της μεθόδου της παθητικής αντίστασης», τόνισε ο Ι.
«Οι Κούρδοι πρέπει τώρα να απελευθερωθούν από τον αποϊσμό. Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση».
Ερωτηθείς ποια θα ήθελε να είναι η διεθνής αντίδραση, ο Ι. δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να δει μεγαλύτερη υποστήριξη και κατανόηση για τις εθνικές και πολιτικές φιλοδοξίες του κουρδικού λαού, ο οποίος αντιμετωπίζει επί μακρόν διακρίσεις στην Τουρκία και σε ολόκληρη την περιοχή.
Πηγή: The Jerusalem Post
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