Απίστευτη «μηχανή» το μυαλό του ανθρώπου... ΒΙΝΤΕΟ: Κοιτάξτε την κουκίδα στο κάστρο και μετά από λίγο δε θα πιστέυετε τί βλέπουν τα μάτια σας!

Στο κέντρο αυτής της ασπρόμαυρης φωτογραφίας υπάρχει μια μικρή μαύρη κουκίδα. Την βλέπετε; Είναι μέσα σε έναν μικρό κίτρινο κύκλο για να τη...













Στο κέντρο αυτής της ασπρόμαυρης φωτογραφίας υπάρχει μια μικρή μαύρη κουκίδα. Την βλέπετε; Είναι μέσα σε έναν μικρό κίτρινο κύκλο για να την εντοπίσετε πιο εύκολα.Αυτήν τη φωτογραφία θα δείτε και μόλις πατήσετε play στο επόμενο ακριβώς βίντεο. Κρατήστε το βλέμμα σας καρφωμένο στην μαύρη κουκίδα. Ό,τι και αν γίνει στην φωτογραφία, ακόμα και όταν καταλάβετε ότι αρχίζει να παίρνει κάτι περίεργα χρώματα, εσείς μην πάρετε το βλέμμα σας από την κουκίδα.Και μόλις επανέλθει η ασπρόμαυρη φωτογραφία σε καλή ευκρίνεια, θα συνειδητοποιήσετε κάτι μοναδικό: θα την βλέπετε, πλέον, έγχρωμη!Από μια φωτογραφία που αρχικά δεν περιέχει κανένα χρώμα, ο εγκέφαλός μας έχει την ικανότητα να “κατασκευάσει” μια πλήρως έγχρωμη φωτογραφία, αρκεί να λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα/πληροφορίες.Πώς εξηγείται το φαινόμενοΜε το να εστιάζετε το βλέμμα σας στην κουκίδα, καθώς η φωτογραφία γεμίζει με έντονο χρώμα, ο εγκέφαλος ρυθμίζει την ευαισθησία στους υποδοχείς φωτός στα μάτια σας.Μόλις η φωτογραφία επανέρχεται στην κανονική της ευκρίνεια είναι φυσικά και πάλι ασπρόμαυρη. Αλλά επειδή με το να κοιτάτε την κουκίδα, ρυθμίσατε την ευαισθησία τους εγκεφάλου σας στους υποδοχείς φωτός και στην αντίληψη των χρωμάτων, τώρα ο εγκέφαλός σας αυτόματα προσαρμόζεται και “βάζει” τα χρώματα στην εικόνα στην θέση τους. Βάζει τα χρώματα εκεί που ξέρει ότι θα έπρεπε να βρίσκονται!