Θεσσαλονίκη: Δύο χρόνια φυλακή σε καθηγητή του Κρατικού Ωδείου που κακοποίησε ανήλικη μαθήτριά του

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε καθηγητής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, για την κακοποίηση μίας ανήλικης μαθήτριάς του. Για...

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε καθηγητής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, για την κακοποίηση μίας ανήλικης μαθήτριάς του.Για δικαστική δικαίωση της ενήλικης πλέον κοπέλας, κάνει λόγο το δικηγορικό γραφείο του Κωνσταντίνου Μορτόπουλου, που ανέλαβε την υπεράσπιση της καταγγέλλουσας.Αναλυτικότερα, το δικηγορικό γραφείο «Μορτόπουλος και Συνεργάτες» αναφέρει:«Μια δικαστική περιπέτεια πέντε ετών ολοκληρώθηκε σήμερα με τη δικαίωση νεαρής γυναίκας, η οποία είχε καταγγείλει την κακοποίησή της όταν ήταν ακόμη ανήλικη, από καθηγητή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.Η υπόθεση, που είχε απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη και τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, κατέληξε σήμερα, μετά και την εκδίκαση της έφεσης, στην καταδίκη του κατηγορουμένου σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή με δυνατότητα εξαγοράς της ποινής έναντι ενός ιδιαιτέρως μεγάλου ποσού.Τη νομική εκπροσώπηση του θύματος ανέλαβε η δικηγορική μας εταιρεία, υποστηρίζοντας την υπόθεση μέχρι την τελική δικαστική κρίση.Δηλώνουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς τα εγκλήματα χωρίς αυτόπτες μάρτυρες -με τον θύτη και το θύμα κλεισμένους σ’ ένα δωμάτιο- έχουν τη δική τους δυσκολία απόδειξης.Πέρα από τη δικαστική έκβαση, η σημερινή απόφαση αποτελεί πρωτίστως μια προσωπική δικαίωση για τη νεαρή γυναίκα, η οποία, έχοντας πλέον ενηλικιωθεί, βλέπει έναν επώδυνο κύκλο της ζωής της να κλείνει».