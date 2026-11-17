Μία γυναίκα Ειδικός Φρουρός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα κατά τη διάρκεια αστυνομικού προελέγχου στο κέντρο της Αθήνας ενώ μέχρι στ...



Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό με τον τραυματισμό της αστυνομικού σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου. Σε άλλο περιστατικό, στις οδούς Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια προελέγχου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.



Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές, πέντε ημεδαπών και δύο αλλοδαπών.



Ειδικότερα, ένας αλλοδαπός εντοπίστηκε να φορά γάντια και μάσκα και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, ενώ μία αλλοδαπή βρέθηκε χωρίς έγγραφα και φορώντας κουκούλα τύπου full face.



Από τους ημεδαπούς, ο ένας προσήχθη από την ΕΛΑΣ καθώς είχε περιοριστικούς όρους λόγω συμμετοχής σε επεισόδια, ενώ άλλος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του τρεις σωλήνες και γάντια. Δύο ακόμη άτομα προσήχθησαν, καθώς ο ένας από τους δύο έφερε μαχαίρι.





Η έβδομη προσαγωγή αφορά ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πολυεργαλείο με ενσωματωμένο μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος οδηγείται στην ΥΑΡΕΒ.

Μία γυναίκα Ειδικός Φρουρός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα κατά τη διάρκεια αστυνομικού προελέγχου στο κέντρο της Αθήνας ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά προσαγωγές για διάφορα αδικήματα.