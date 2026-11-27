«Αγριεύει» ο καιρός από την Παρασκευή (27.11.2026), με απανωτά κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θ...

«Αγριεύει» ο καιρός από την Παρασκευή (27.11.2026), με απανωτά κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, αλλά πιο δυνατές αναμένεται να είναι οι βροχές σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, όπου κατά διαστήματα θα σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά.Στις υπόλοιπες περιοχές η συννεφιά θα είναι αυξημένη, με πιθανότητα να βρέξει τοπικά στο Αιγαίο.Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 14 – 17 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 20 – 22 στις υπόλοιπες περιοχές. Το νότιο ρεύμα θα πνέει στα πελάγη σε εντάσεις που θα φτάνει τα 4 – 6 μποφόρ, με πιο ήρεμη θάλασσα στο νότιο Αιγαίο.Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, την Παρασκευή στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πυκνές. Η θερμοκρασία από 14 – 21 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 – 4, στα ανατολικά 6 μποφόρ.Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 – 16 και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 – 4 μποφόρ.Ο καιρός τις επόμενες ημέρεςΤο Σάββατο (28.11.2026) ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές σε όλη τη χώρα, και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Λιγότερα θα είναι τα φαινόμενα στα νότια και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα δυτικά και βόρεια όπου θα κυμανθεί το μεσημέρι έως 15 – 16 βαθμούς και θα παραμείνει κοντά στους 20 – 21 στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.Το βράδυ όμως και από τα βόρεια θα ξεκινήσει η ψυχρή εισβολή, η οποία θα γίνει αισθητή την Κυριακή (29.11.2026) και κυρίως τη Δευτέρα (30.11.2026). Νότιοι θα είναι οι άνεμοι στα πελάγη 3-5 μποφόρ, και το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7-8, τοπικά 9 μποφόρ.Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές θα περιοριστούν μέσα στην ημέρα στα πιο νότια. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινές περιοχές, με περισσότερο κρύο στα κεντρικά και βόρεια, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει το μεσημέρι τους 4 βαθμούς στη Θράκη, 10-11 στα κεντρικά και βόρεια και 15-20 στις υπόλοιπες περιοχές.Έντονο θα είναι το κρύο σε όλη τη χώρα τη νύχτα, ενώ θυελλώδεις οι βοριάδες θα φτάνουν στα πελάγη τα 8-9 μποφόρ. Τσουχτερό θα είναι το κρύο από τη Δευτέρα και έπειτα.Δεν αποκλείεται τη Δευτέρα να υπάρξει ακόμη και απαγορευτικό απόπλου στο Αιγαίο.Meteo: Δελτίο καιρού για Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα, τοπικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, μέτριοι νότιοι άνεμοι στα πελάγη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.Πιο αναλυτικά:Για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά τμήματα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως στα δυτικά τμήματα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς), 9 έως 18 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 14 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 21 βαθμούς στην Κρήτη, 11 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.Νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες με τοπικές βροχές περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.