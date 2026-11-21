Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξέδωσαν προειδοποίηση προς τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτ...

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξέδωσαν προειδοποίηση προς τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων και τα αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, σχετικά με τον κίνδυνο πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων.Σύμφωνα με το CNN, υποστηρικτές και παρακλάδια της Αλ Κάιντα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες μηνύματα που ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση ενεργειών παρόμοιων με την απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της FlyDubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, η οποία σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.Η προειδοποίηση εκδόθηκε από το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) και αφορά συγκεκριμένα το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων.Στα μηνύματα που έχουν υποκλαπεί, υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης καλούν σε εκμετάλλευση της πρόσβασης στον αεροπορικό τομέα, παράκαμψη των ελέγχων ασφαλείας και χρήση εμπορικών αεροσκαφών για την πραγματοποίηση επιθέσεων.Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες απειλές, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο CNN.Η προειδοποίηση εκδίδεται λίγες ημέρες πριν από την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών , μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.Περίπου 6 εκατομμύρια επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν με πτήσεις εσωτερικού από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.