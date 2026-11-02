Αλλοδαποί... Άρπαζαν αλυσίδες από τον λαιμό περαστικών με τη χρήση βίας σε Νέο Ηράκλειο και Νέα Ιωνία

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 18, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για δύο διαφορετικές υποθέσεις ληστειών στο...



Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 18χρονος πλησίασε μια 51χρονη γυναίκα και της άρπαξε βίαια δύο αλυσίδες από τον λαιμό, επιχειρώντας στη συνέχεια να διαφύγει.



Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, εντόπισαν τον νεαρό και τον συνέλαβαν. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστεία.



Οι δύο αλυσίδες εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στην 51χρονη, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.



Η δεύτερη υπόθεση με δύο συλλήψεις, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, με θύμα έναν 18χρονο.



Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 23 ετών, προσέγγισαν τον νεαρό και, χρησιμοποιώντας βία, του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Αμέσως μετά επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο.



Ωστόσο, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.



Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 18, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για δύο διαφορετικές υποθέσεις ληστειών στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία, όπου αφαίρεσαν με τη χρήση βίας αλυσίδες από τον λαιμό των θυμάτων τους.