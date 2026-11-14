Το γερμανικό κοινοβούλιο εγκρίνει μεταρρύθμιση των μυστικών υπηρεσιών για δολιοφθορές στο εξωτερικό και να μπαίνει μυστικά σε σπίτια

Με 308 ψήφους υπέρ, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση που δίνει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, εξουσίες, και στη...

Με 308 ψήφους υπέρ, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση που δίνει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, εξουσίες, και στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας μυστική είσοδο σε κατοικίες.Οι Πράσινοι απείχαν και η αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο.Μία ώρα συζήτησης και ονομαστικής ψηφοφορίας ήταν αρκετές το πρωί της Παρασκευής για να εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Βουλή τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών της Γερμανίας: 308 ψήφοι υπέρ, 190 κατά και 71 αποχές.Ο συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου. Το ακροδεξιό AfD και η ριζοσπαστική αριστερά, το Αριστερό Κόμμα, αντιτάχθηκαν. Οι Πράσινοι απείχαν.Διακυβεύονταν 732 σελίδες νομοθεσίας, που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση στις 12 Αυγούστου, η οποία για πρώτη φορά από τον πόλεμο επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να ενεργούν και όχι απλώς να παρατηρούν και να καταγράφουν.Η Bundesnachrichtendienst (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών), η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ξένα συστήματα υπολογιστών, να κλείνει διακομιστές, να χειραγωγεί ή να διαγράφει δεδομένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πραγματοποιεί δολιοφθορές στο εξωτερικό: απενεργοποιώντας ένα εχθρικό σύστημα όπλων ή διακόπτοντας τη λειτουργία των υπολογιστών μιας ομάδας χάκερ που εργάζονται για ένα κράτος.Η Verfassungsschutz (Προστασία του Συντάγματος), η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, θα έχει για πρώτη φορά επιχειρησιακές εξουσίες: μυστική είσοδο σε κατοικίες και γραφεία, εισβολή σε συσκευές και παρέμβαση σε όπλα και εκρηκτικά. Οι στοχευμένες δολοφονίες εξακολουθούν να απαγορεύονται και το κείμενο αποκλείει οποιοδήποτε μέτρο που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια ενός ατόμου.Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, του βαυαρικού CSU, μίλησε στην αίθουσα για μια «μεταρρύθμιση του αιώνα» και μια «νέα εποχή»: οι υπηρεσίες πληροφοριών γίνονται «πραγματικές μυστικές υπηρεσίες, στο ίδιο επίπεδο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας».Η καγκελάριος Νίνα Βάρκεν, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξωτερική υπηρεσία, δήλωσε ότι για πολύ καιρό η Γερμανία βασιζόταν στην «εγγύηση της ασφάλειάς μας από τους εταίρους μας». Από τώρα και στο εξής, η BND θα μπορεί να «ενεργεί όταν κανείς άλλος δεν μπορεί».Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νόμοι περιόριζαν τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και για χρόνια το Βερολίνο απέτρεπε επιθέσεις χάρη σε πληροφορίες από τους Συμμάχους, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο Λούκα Μανς, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, δήλωσε στο AFP ότι η BND θα είχε πλέον «μερικώς παραστρατιωτικές δυνάμεις» και ότι «η σύγκριση με την MI6 είναι εύστοχη»: «Δεν περιλαμβάνει άδεια για δολοφονία, αλλά πρακτικά όλα τα άλλα: δολιοφθορά, καταστροφή και τα συναφή».Η αντιπολίτευση επικέντρωσε τις επιθέσεις της στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Η υπουργός Εσωτερικών του Αριστερού Κόμματος κατηγόρησε τον Ντόμπριντ ότι δημιούργησε «μια νέα γερμανική μυστική αστυνομία», έναν «ανεξέλεγκτο μηχανισμό» που εισέρχεται σε σπίτια «κρυφά και χωρίς δικαστική εποπτεία».Είπε ότι η μεταρρύθμιση θα καταργήσει τον διαχωρισμό μεταξύ αστυνομίας και υπηρεσιών ασφαλείας που είχε επιβάλει η Γερμανία μετά τον Ναζισμό.Ένας βουλευτής του AfD επικαλέστηκε την «Γκεστάπο και τη Στάζι» και μίλησε για μια