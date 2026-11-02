Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων... Χάλια ο καιρός και σήμερα Δευτέρα...

Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αναμένονται στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο έως το απόγευμα. Ανάλογα φαιν...





Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 19, στη Θεσσαλία από 6 έως 17, στην Ήπειρο από 5 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 έως 21 βαθμούς.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το πρωί 5 έως 7 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αναμένονται στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο έως το απόγευμα. Ανάλογα φαινόμενα αναμένονται και στο Ιόνιο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά, τα οποία από προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.