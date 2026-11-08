Υπάρχουν τρόποι να τη ρίξετε...: Αυτές είναι οι τροφές που διαλύουν την χοληστερίνη

Δεν είναι μυστικό ότι ορισμένες τροφές μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε τα επίπεδα της “κακής” (LDL) χοληστερόλης, η οποία προκαλεί συσσ...
Δεν είναι μυστικό ότι ορισμένες τροφές μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε τα επίπεδα της “κακής” (LDL) χοληστερόλης, η οποία προκαλεί συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες και οδηγεί σε καρδιακή νόσο, καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το να μειωθεί η χοληστερίνη, έχει συνδεθεί με μια “άνοστη” διατροφή. Αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα αληθές. Υπάρχουν τροφές που είναι εύγεστες και ταυτόχρονα ευεργετικές για την μείωση της LDL χοληστερόλης.
Δείτε ποιες τροφές είναι αυτές και προσπαθήστε να τις επιλέγετε περισσότερο στην διάρκεια του εβδομαδιαίου διατροφικού σας προγράμματος, προκειμένου να ρίξετε τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα.
Τροφές που βοηθούν να μειώσετε την χοληστερίνη
Μαύρη σοκολάτα
Περιέχει φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικές ουσίες) που βοηθούν στην μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης. Απλά φροντίστε να την καταναλώνετε με μέτρο. Η σοκολάτα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη και ζάχαρη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκούρα, άγλυκη σκόνη κακάο στη μαγειρική σας, για εξίσου καλά αποτελέσματα.
Αβοκάντο
Περιέχει ελαϊκό οξύ, το οποίο βοηθά στην μείωση της κακής χοληστερόλης στο αίμα σας. Επίσης, το έλαιο από αβοκάντο, το οποίο έχει μια λεπτή, γλυκιά γεύση, μπορεί επίσης να αντικαταστήσει άλλα έλαια στην μαγειρική.
Κόκκινο κρασί
Το κόκκινο κρασί περιέχει ρεσβερατρόλη, μια ουσία που βρίσκεται στην κόκκινη φλούδα των σταφυλιών. Αυτή μπορεί να προστατεύσει τα αιμοφόρα αγγεία από την δημιουργία θρόμβων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την LDL χοληστερόλη.
Μαύρο και πράσινο τσάι
Τόσο το μαύρο, όσο και το πράσινο τσάι περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά που ρίζνουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Το πράσινο τσάι περιέχει συνήθως περισσότερες από αυτές τις αντιοξειδωτικές ουσίες, καθώς προέρχεται από φύλλα δεν έχουν υποστεί ζύμωση και είναι λιγότερο επεξεργασμένα.
Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Έτσι, τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα φιστίκια μπορούν να σας βοηθήσουν στην μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης. Απλά, αποφύγετε τους αλατισμένους ξηρούς καρπούς και μην υπερβαίνετε τα 40γρ την ημέρα, επειδή οι ξηροί καρποί έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες.
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