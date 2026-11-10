Τουρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία ξεκαθάρισε πως το πλοίο θα κάνει έρευνες και σε τουρκική υφαλοκρηπίδα

Η Τουρκία ξεκαθάρισε πως το πλοίο θα κάνει έρευνες και σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με όσα με...

Η Τουρκία ξεκαθάρισε πως το πλοίο θα κάνει έρευνες και σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Turkiye αναφέρεται: «Η Ελλάδα, με NAVTEX που εξέδωσε, ανακοίνωσε ότι το γαλλικής σημαίας πλοίο 'Abeille Marengo' θα πραγματοποιούσε ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου GSI, από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου 2027.Ωστόσο, ένα τμήμα της περιοχής στην οποία είχαν προγραμματιστεί οι έρευνες βρισκόταν, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.Κατόπιν αυτού, η Τουρκία εξέδωσε δική της NAVTEX, με την οποία διατύπωσε τις αντιρρήσεις της σχετικά με τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.Η Άγκυρα διαμήνυσε στα εμπλεκόμενα μέρη ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες χωρίς την άδεια της Τουρκίας στα τμήματα της ερευνητικής περιοχής που βρίσκονται, κατά την τουρκική θέση, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τα δικαιώματα και τις ευαισθησίες της όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αντιδρώντας στο ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η Ελλάδα.Μετά την προειδοποίηση της Τουρκίας μέσω NAVTEX, υπήρξε τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα των ερευνών του γαλλικής σημαίας πλοίου 'Abeille Marengo'».