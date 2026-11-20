Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές, αποσπώντας χρηματικά ποσά σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ...

Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές, αποσπώντας χρηματικά ποσά σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, μετά τη σύλληψη ενός 50χρονου, πρωινές ώρες της 14-11-2026, στα Μελίσσια.Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν ακόμα δύο άτομα της εγκληματικής ομάδας, τα οποία αναζητούνται, ενώ σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Οκτώβριο δραστηριοποιούνταν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου κινούνταν με ΙΧ αυτοκίνητο, προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα, τα οποία επέλεγαν ως υποψήφιους στόχους, και με τη μέθοδο της απασχόλησης, προσποιούμενοι τους λογιστές, επεδίωκαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.Ακολούθως, με διάφορα προσχήματα κατάφερναν να τους πείσουν να επιβιβαστούν στο όχημά τους και να τους συνοδεύσουν σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), αποσπώντας με τον τρόπο αυτό από τα θύματά τους χρηματικά ποσά.Για να μην αναγνωρίζονται, οι δράστες φορούσαν καπέλα και ιατρικές μάσκες, ενώ χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία φρόντιζαν να εναλλάσσουν συχνά, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο τον εντοπισμό τους.Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.980 ευρώ, δύο «επιχειρησιακά» οχήματα, χρεωστική κάρτα τραπέζης, κινητό τηλέφωνο, πέντε ιατρικές μάσκες και δύο καπέλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Eισαγγελέα.