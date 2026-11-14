Αυτό το γνωρίζατε;;; Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα έγινε από κομμούνια... δε σας προκαλεί εντύπωση ε;

Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα έγινε το 1948 στην γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης από Κομμουνιστές Για να δούμε τα δημοσιεύματα της εποχή...





Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα έγινε το 1948 στην γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης από ΚομμουνιστέςΓια να δούμε τα δημοσιεύματα της εποχής:Ελευθερία 14.09.1948Το 1948 που έγινε η Αεροπειρατεία ήταν σε εξέλιξη ο Συμμοριτοπόλεμος. Οι Κομμουνιστές πολεμούσαν υποτίθεται τους Άγγλους παρόλο που ο Τσώρτσιλ και Στάλιν είχαν ήδη προσυμφωνήσει ότι η Ελλάδα θα ήταν προτεκτοράτο των Άγγλων κατά 90% και όταν καλούσαν οι εν Ελλάδι Κομμουνιστές τον Στάλιν σε βοήθεια αυτός έκανε τον Κινέζο (στοιχεία που οι ίδιοι οι Κομμουνιστές έχουν αναφέρει σε ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο τέλος του άρθρου)... οι Άγγλοι είχαν τα ηνία και των δυο αντιμαχομένων πλευρών, και του Ελληνικού (Εθνικού) Στρατού (μέσω "Ελληνικής" Κυβερνήσεως) αλλά και των Συμμοριτών.http://knossopolis.com