Αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη, ίσως να μη βρίσκεται σε κόσμους που μοιάζουν με τον δικό μας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο παράξενα μέρη σ...



Αφροδίτη: Ζωή μέσα σε μια καυτή και πυκνή ατμόσφαιρα;



Ένα μέρος που ήδη παρουσιάζει απροσδόκητες προοπτικές για την ύπαρξη ζωής είναι η Αφροδίτη.



Το 2020, αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ενδείξεις ενός αερίου που ονομάζεται φωσφίνη στην ατμόσφαιρά της. Παρότι η φωσφίνη μπορεί να παραχθεί από διαδικασίες όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις —και η ίδια η παρουσία της στην Αφροδίτη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας—, μπορεί επίσης να παραχθεί από ζωντανούς οργανισμούς.



«Σίγουρα δεν περιμέναμε» ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζωή στην Αφροδίτη, δηλώνει ο Ντέιβ Κλέμεντς, αστρονόμος στο Imperial College του Λονδίνου, παρότι η ιδέα είχε διατυπωθεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 από τον διάσημο συγγραφέα και επιστήμονα Καρλ Σέιγκαν.



Εκ πρώτης όψεως, η Αφροδίτη μοιάζει με εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον για τη ζωή. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της μπορεί να ξεπεράσει τους 400 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πίεση της πυκνής ατμόσφαιράς της ισοδυναμεί με εκείνη που θα αντιμετώπιζε κάποιος στον πυθμένα των γήινων ωκεανών.



Ωστόσο, σε υψόμετρο περίπου 55 έως 65 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια, οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις είναι οι πιο παρόμοιες με εκείνες της Γης από οποιοδήποτε άλλο σημείο του Ηλιακού Συστήματος εκτός του πλανήτη μας.



Εκεί ακριβώς εκτιμούν οι επιστήμονες ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζωή, με τη μορφή μικροοργανισμών που αιωρούνται μέσα σε σταγονίδια στα σύννεφα, απελευθερώνοντας φωσφίνη.



Για να διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο, σχεδιάζονται αρκετές αποστολές προς την Αφροδίτη.



Ο Κλέμεντς συμμετέχει στη βρετανική αποστολή Verve (Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment), η οποία προβλέπει την αποστολή ενός μικρού διαστημοπλοίου, περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών.



Η ομάδα του ελπίζει ότι το σκάφος θα μπορέσει να ταξιδέψει προς την Αφροδίτη μαζί με την ευρωπαϊκή αποστολή Envision, η εκτόξευση της οποίας έχει προγραμματιστεί για το 2031, γράφει το BBC.



Μόλις φτάσει στην Αφροδίτη, το Verve θα αποσυνδεθεί και θα εισέλθει σε μια ιδιαίτερα επιμήκη τροχιά γύρω από τον πλανήτη, η οποία θα εκτείνεται έως τα 200.000 χιλιόμετρα, αλλά θα το φέρνει και σε απόσταση μόλις 220 χιλιομέτρων από την επιφάνεια.



Από εκεί θα εξετάζει την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης για ενδείξεις φωσφίνης και ζωής.



«Θα διαθέτει έναν δέκτη ειδικά ρυθμισμένο στα μήκη κύματος που μας ενδιαφέρουν», εξηγεί ο Κλέμεντς, διευκρινίζοντας ότι οι επιστήμονες θα αναζητήσουν όχι μόνο φωσφίνη, αλλά και αμμωνία και υδρογόνο.



Σε συνδυασμό, αυτές οι μετρήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για το αν υπάρχει ζωή που αιωρείται στην ατμόσφαιρα ή όχι.



«Δεν πρόκειται να είναι μια ανακάλυψη εξωγήινης ζωής του τύπου όπου θα δίνουμε τα χέρια με μικρά πράσινα ανθρωπάκια», τονίζει ο Κλέμεντς. «Πρόκειται για τη σταδιακή συγκέντρωση στοιχείων που θα τεκμηριώνουν μια υπόθεση».



Η ομάδα του Verve αναμένει να πληροφορηθεί αν το διαστημόπλοιό της θα συμπεριληφθεί στην αποστολή Envision, με την απόφαση να λαμβάνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).



Μια άλλη αποστολή στην Αφροδίτη, η Morning Star, την οποία αναπτύσσουν η αμερικανική Rocket Lab και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν ανιχνευτή προς τον πλανήτη ακόμη και μέσα στο 2026.



Στόχος της είναι να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και να αναζητήσει πιθανές ενδείξεις ζωής μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται φθορισμός.



«Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Άρης και η Ευρώπη είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ανακάλυψη ζωής», επισημαίνει ο Κλέμεντς. «Ίσως, όμως, το αουτσάιντερ να είναι η Αφροδίτη».







Ένα μέρος που ήδη παρουσιάζει απροσδόκητες προοπτικές για την ύπαρξη ζωής είναι η Αφροδίτη.Το 2020, αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ενδείξεις ενός αερίου που ονομάζεται φωσφίνη στην ατμόσφαιρά της. Παρότι η φωσφίνη μπορεί να παραχθεί από διαδικασίες όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις —και η ίδια η παρουσία της στην Αφροδίτη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας—, μπορεί επίσης να παραχθεί από ζωντανούς οργανισμούς.«Σίγουρα δεν περιμέναμε» ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζωή στην Αφροδίτη, δηλώνει ο Ντέιβ Κλέμεντς, αστρονόμος στο Imperial College του Λονδίνου, παρότι η ιδέα είχε διατυπωθεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 από τον διάσημο συγγραφέα και επιστήμονα Καρλ Σέιγκαν.Εκ πρώτης όψεως, η Αφροδίτη μοιάζει με εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον για τη ζωή. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της μπορεί να ξεπεράσει τους 400 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πίεση της πυκνής ατμόσφαιράς της ισοδυναμεί με εκείνη που θα αντιμετώπιζε κάποιος στον πυθμένα των γήινων ωκεανών.Ωστόσο, σε υψόμετρο περίπου 55 έως 65 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια, οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις είναι οι πιο παρόμοιες με εκείνες της Γης από οποιοδήποτε άλλο σημείο του Ηλιακού Συστήματος εκτός του πλανήτη μας.Εκεί ακριβώς εκτιμούν οι επιστήμονες ότι θα μπορούσε να υπάρχει ζωή, με τη μορφή μικροοργανισμών που αιωρούνται μέσα σε σταγονίδια στα σύννεφα, απελευθερώνοντας φωσφίνη.Για να διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο, σχεδιάζονται αρκετές αποστολές προς την Αφροδίτη.Ο Κλέμεντς συμμετέχει στη βρετανική αποστολή Verve (Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment), η οποία προβλέπει την αποστολή ενός μικρού διαστημοπλοίου, περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών.Η ομάδα του ελπίζει ότι το σκάφος θα μπορέσει να ταξιδέψει προς την Αφροδίτη μαζί με την ευρωπαϊκή αποστολή Envision, η εκτόξευση της οποίας έχει προγραμματιστεί για το 2031, γράφει το BBC.Μόλις φτάσει στην Αφροδίτη, το Verve θα αποσυνδεθεί και θα εισέλθει σε μια ιδιαίτερα επιμήκη τροχιά γύρω από τον πλανήτη, η οποία θα εκτείνεται έως τα 200.000 χιλιόμετρα, αλλά θα το φέρνει και σε απόσταση μόλις 220 χιλιομέτρων από την επιφάνεια.Από εκεί θα εξετάζει την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης για ενδείξεις φωσφίνης και ζωής.«Θα διαθέτει έναν δέκτη ειδικά ρυθμισμένο στα μήκη κύματος που μας ενδιαφέρουν», εξηγεί ο Κλέμεντς, διευκρινίζοντας ότι οι επιστήμονες θα αναζητήσουν όχι μόνο φωσφίνη, αλλά και αμμωνία και υδρογόνο.Σε συνδυασμό, αυτές οι μετρήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για το αν υπάρχει ζωή που αιωρείται στην ατμόσφαιρα ή όχι.«Δεν πρόκειται να είναι μια ανακάλυψη εξωγήινης ζωής του τύπου όπου θα δίνουμε τα χέρια με μικρά πράσινα ανθρωπάκια», τονίζει ο Κλέμεντς. «Πρόκειται για τη σταδιακή συγκέντρωση στοιχείων που θα τεκμηριώνουν μια υπόθεση».Η ομάδα του Verve αναμένει να πληροφορηθεί αν το διαστημόπλοιό της θα συμπεριληφθεί στην αποστολή Envision, με την απόφαση να λαμβάνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).Μια άλλη αποστολή στην Αφροδίτη, η Morning Star, την οποία αναπτύσσουν η αμερικανική Rocket Lab και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν ανιχνευτή προς τον πλανήτη ακόμη και μέσα στο 2026.Στόχος της είναι να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και να αναζητήσει πιθανές ενδείξεις ζωής μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται φθορισμός.«Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Άρης και η Ευρώπη είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ανακάλυψη ζωής», επισημαίνει ο Κλέμεντς. «Ίσως, όμως, το αουτσάιντερ να είναι η Αφροδίτη».

Δήμητρα: Ο φαινομενικά νεκρός νάνος πλανήτης που μπορεί να έκρυβε ωκεανό



Σε άλλο σημείο του Ηλιακού Συστήματος, ο νάνος πλανήτης Δήμητρα αποτελεί ακόμη μια απροσδόκητη τοποθεσία που εξετάζεται για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής.



Βρίσκεται στη ζώνη των αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, έχει μέγεθος περίπου τέσσερις φορές μικρότερο από τη Σελήνη και εμφανίζει μια γκρίζα, φαινομενικά άγονη επιφάνεια.



Ωστόσο, όταν το διαστημόπλοιο Dawn της NASA τέθηκε σε τροχιά γύρω του, από το 2015 έως το 2018, οι επιστήμονες εντόπισαν κάτι παράξενο: φωτεινές κηλίδες στην επιφάνειά του, οι οποίες έμοιαζαν να αποτελούνται από κάποια μορφή αλμυρού διαλύματος.



Τον Αύγουστο του 2025, ο Σαμ Κουρβίλ, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, διατύπωσε την άποψη ότι η Δήμητρα ενδέχεται να ήταν κατοικήσιμη στο παρελθόν.



Πρόκειται για μια απροσδόκητη υπόθεση για έναν κόσμο που, στα ανθρώπινα μάτια, μοιάζει εντελώς νεκρός.



Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο νάνος πλανήτης θα μπορούσε να διαθέτει υπόγειο ωκεανό με σταθερή παροχή θερμότητας, προσφέροντας βασικές προϋποθέσεις για την εμφάνιση ζωής.



Οι σημερινές φωτεινές κηλίδες ίσως αποτελούν κατάλοιπα αυτού του ωκεανού, ο οποίος αναδυόταν από το υπέδαφος.



«Η Δήμητρα διαθέτει αρκετά από τα βασικά συστατικά της ζωής», αναφέρει ο Κουρβίλ, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων χημικών στοιχείων —άνθρακα, θείου, αζώτου, οξυγόνου και φωσφόρου— καθώς και νερού.



«Χρειάζεται όμως και ενέργεια. Χρειάζεται κάτι που να μπορεί να αξιοποιήσει η ζωή για να τροφοδοτεί τις λειτουργίες της».



Η έρευνά του έδειξε ότι η Δήμητρα ενδέχεται να διέθετε αυτή την πηγή ενέργειας πριν από περίπου 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, χάρη σε χημικές διεργασίες στο εσωτερικό της.



Ειδικότερα, η θερμότητα θα μπορούσε να προερχόταν από τη διάσπαση μακρόβιων ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το κάλιο-40, των οποίων η διάσπαση μπορεί να διαρκεί περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια.



«Αυτό είναι που μπορεί να διατηρεί τη Δήμητρα θερμή και ακόμη να ανεβάζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της στους 500 βαθμούς Κελσίου», εξηγεί ο Κουρβίλ.



Η θερμοκρασία αυτή είναι αρκετά υψηλή ώστε να έχει «χημική σημασία» και να προσφέρει ενέργεια για τη ζωή, προσθέτει.



Για να υπάρξει βεβαιότητα, θα χρειαζόταν η αποστολή ενός διαστημοπλοίου στη Δήμητρα, το οποίο θα συνέλεγε υλικό από την επιφάνειά της —ενδεχομένως από κάποια από τις φωτεινές κηλίδες— και θα το επέστρεφε στη Γη για ανάλυση.



«Τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε είδους απίστευτες αναλύσεις στο δείγμα», δηλώνει ο Κουρβίλ.



Η NASA έχει εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αποστολής.







Σε άλλο σημείο του Ηλιακού Συστήματος, ο νάνος πλανήτης Δήμητρα αποτελεί ακόμη μια απροσδόκητη τοποθεσία που εξετάζεται για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής.Βρίσκεται στη ζώνη των αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, έχει μέγεθος περίπου τέσσερις φορές μικρότερο από τη Σελήνη και εμφανίζει μια γκρίζα, φαινομενικά άγονη επιφάνεια.Ωστόσο, όταν το διαστημόπλοιο Dawn της NASA τέθηκε σε τροχιά γύρω του, από το 2015 έως το 2018, οι επιστήμονες εντόπισαν κάτι παράξενο: φωτεινές κηλίδες στην επιφάνειά του, οι οποίες έμοιαζαν να αποτελούνται από κάποια μορφή αλμυρού διαλύματος.Τον Αύγουστο του 2025, ο Σαμ Κουρβίλ, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, διατύπωσε την άποψη ότι η Δήμητρα ενδέχεται να ήταν κατοικήσιμη στο παρελθόν.Πρόκειται για μια απροσδόκητη υπόθεση για έναν κόσμο που, στα ανθρώπινα μάτια, μοιάζει εντελώς νεκρός.Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο νάνος πλανήτης θα μπορούσε να διαθέτει υπόγειο ωκεανό με σταθερή παροχή θερμότητας, προσφέροντας βασικές προϋποθέσεις για την εμφάνιση ζωής.Οι σημερινές φωτεινές κηλίδες ίσως αποτελούν κατάλοιπα αυτού του ωκεανού, ο οποίος αναδυόταν από το υπέδαφος.«Η Δήμητρα διαθέτει αρκετά από τα βασικά συστατικά της ζωής», αναφέρει ο Κουρβίλ, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων χημικών στοιχείων —άνθρακα, θείου, αζώτου, οξυγόνου και φωσφόρου— καθώς και νερού.«Χρειάζεται όμως και ενέργεια. Χρειάζεται κάτι που να μπορεί να αξιοποιήσει η ζωή για να τροφοδοτεί τις λειτουργίες της».Η έρευνά του έδειξε ότι η Δήμητρα ενδέχεται να διέθετε αυτή την πηγή ενέργειας πριν από περίπου 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, χάρη σε χημικές διεργασίες στο εσωτερικό της.Ειδικότερα, η θερμότητα θα μπορούσε να προερχόταν από τη διάσπαση μακρόβιων ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το κάλιο-40, των οποίων η διάσπαση μπορεί να διαρκεί περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια.«Αυτό είναι που μπορεί να διατηρεί τη Δήμητρα θερμή και ακόμη να ανεβάζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της στους 500 βαθμούς Κελσίου», εξηγεί ο Κουρβίλ.Η θερμοκρασία αυτή είναι αρκετά υψηλή ώστε να έχει «χημική σημασία» και να προσφέρει ενέργεια για τη ζωή, προσθέτει.Για να υπάρξει βεβαιότητα, θα χρειαζόταν η αποστολή ενός διαστημοπλοίου στη Δήμητρα, το οποίο θα συνέλεγε υλικό από την επιφάνειά της —ενδεχομένως από κάποια από τις φωτεινές κηλίδες— και θα το επέστρεφε στη Γη για ανάλυση.«Τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε είδους απίστευτες αναλύσεις στο δείγμα», δηλώνει ο Κουρβίλ.Η NASA έχει εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αποστολής.

Οι κρυμμένοι ωκεανοί κάτω από χιλιόμετρα πάγου



Ακόμη πιο μακριά στο Ηλιακό Σύστημα, οι ωκεανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από παχιά στρώματα πάγου προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.



Δύο διαστημόπλοια, το Europa Clipper της NASA και το Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) του ESA, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τον Δία, με αποστολή να διερευνήσουν τους ωκεανούς που θεωρείται πολύ πιθανό ότι κρύβονται κάτω από τις επιφάνειες των δορυφόρων Ευρώπη και Γανυμήδη, αντίστοιχα.



Η Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρος προορισμός για την αναζήτηση ζωής.



Ο ωκεανός της εκτιμάται ότι βρίσκεται σε επαφή με έναν βραχώδη πυθμένα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο είναι πιθανότερο να υπάρχουν θρεπτικά συστατικά για μικροοργανισμούς.



Κατά διαστήματα, υλικό που θεωρείται ότι προέρχεται από τον υγρό ωκεανό εκτοξεύεται προς την παγωμένη επιφάνεια της Ευρώπης, ένα φαινόμενο που το Europa Clipper θα προσπαθήσει να μελετήσει από απόσταση.



Στο μέλλον, οι επιστήμονες οραματίζονται την αποστολή ενός οχήματος προσεδάφισης στην Ευρώπη, το οποίο θα διαθέτει ειδικό ανιχνευτή ικανό να λιώνει τον πάγο.



Η συσκευή αυτή θα μπορούσε να διαπεράσει αρκετά χιλιόμετρα πάγου, να φτάσει απευθείας στον υποκείμενο ωκεανό και να αναζητήσει ίχνη ζωής.



Η Ευρώπη, όπως και ο Εγκέλαδος, δορυφόρος του Κρόνου, βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής.



Ωστόσο, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι ωκεανοί ενδέχεται να υπάρχουν και στο εσωτερικό πολλών άλλων ουράνιων σωμάτων, επανεξετάζοντας δεδομένα από διαστημόπλοια και τηλεσκόπια.



«Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους παγωμένους κόσμους με ωκεανούς έχει αλλάξει», δηλώνει η Αλίσα Ρόντεν, πλανητική επιστήμονας στο Southwest Research Institute των ΗΠΑ.



Η αλλαγή αυτή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πιθανών κατοικήσιμων περιοχών στο Ηλιακό Σύστημα.



Ο Μίμας, δορυφόρος του Κρόνου, ο Τρίτωνας, δορυφόρος του Ποσειδώνα, ακόμη και ο Πλούτωνας, θεωρούνται πλέον καλοί υποψήφιοι για την ύπαρξη ωκεανών υγρού νερού κάτω από την επιφάνειά τους κάποια στιγμή στο παρελθόν.



Αυτό συνεπάγεται ότι θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει και κατάλληλα περιβάλλοντα για τη ζωή.



Οι ωκεανοί ενδέχεται, επομένως, να είναι πολύ πιο διαδεδομένοι απ’ ό,τι πιστεύαμε, ακόμη και σε κόσμους που βρίσκονται εξαιρετικά μακριά από τον Ήλιο, όπως ο Πλούτωνας, ή έχουν πολύ μικρό μέγεθος, όπως ο Μίμας.







Ακόμη πιο μακριά στο Ηλιακό Σύστημα, οι ωκεανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από παχιά στρώματα πάγου προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.Δύο διαστημόπλοια, το Europa Clipper της NASA και το Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) του ESA, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τον Δία, με αποστολή να διερευνήσουν τους ωκεανούς που θεωρείται πολύ πιθανό ότι κρύβονται κάτω από τις επιφάνειες των δορυφόρων Ευρώπη και Γανυμήδη, αντίστοιχα.Η Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρος προορισμός για την αναζήτηση ζωής.Ο ωκεανός της εκτιμάται ότι βρίσκεται σε επαφή με έναν βραχώδη πυθμένα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο είναι πιθανότερο να υπάρχουν θρεπτικά συστατικά για μικροοργανισμούς.Κατά διαστήματα, υλικό που θεωρείται ότι προέρχεται από τον υγρό ωκεανό εκτοξεύεται προς την παγωμένη επιφάνεια της Ευρώπης, ένα φαινόμενο που το Europa Clipper θα προσπαθήσει να μελετήσει από απόσταση.Στο μέλλον, οι επιστήμονες οραματίζονται την αποστολή ενός οχήματος προσεδάφισης στην Ευρώπη, το οποίο θα διαθέτει ειδικό ανιχνευτή ικανό να λιώνει τον πάγο.Η συσκευή αυτή θα μπορούσε να διαπεράσει αρκετά χιλιόμετρα πάγου, να φτάσει απευθείας στον υποκείμενο ωκεανό και να αναζητήσει ίχνη ζωής.Η Ευρώπη, όπως και ο Εγκέλαδος, δορυφόρος του Κρόνου, βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής.Ωστόσο, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι ωκεανοί ενδέχεται να υπάρχουν και στο εσωτερικό πολλών άλλων ουράνιων σωμάτων, επανεξετάζοντας δεδομένα από διαστημόπλοια και τηλεσκόπια.«Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους παγωμένους κόσμους με ωκεανούς έχει αλλάξει», δηλώνει η Αλίσα Ρόντεν, πλανητική επιστήμονας στο Southwest Research Institute των ΗΠΑ.Η αλλαγή αυτή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πιθανών κατοικήσιμων περιοχών στο Ηλιακό Σύστημα.Ο Μίμας, δορυφόρος του Κρόνου, ο Τρίτωνας, δορυφόρος του Ποσειδώνα, ακόμη και ο Πλούτωνας, θεωρούνται πλέον καλοί υποψήφιοι για την ύπαρξη ωκεανών υγρού νερού κάτω από την επιφάνειά τους κάποια στιγμή στο παρελθόν.Αυτό συνεπάγεται ότι θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει και κατάλληλα περιβάλλοντα για τη ζωή.Οι ωκεανοί ενδέχεται, επομένως, να είναι πολύ πιο διαδεδομένοι απ’ ό,τι πιστεύαμε, ακόμη και σε κόσμους που βρίσκονται εξαιρετικά μακριά από τον Ήλιο, όπως ο Πλούτωνας, ή έχουν πολύ μικρό μέγεθος, όπως ο Μίμας.

Εξωγήινοι πολιτισμοί που μετακινούνται από πλανήτη σε πλανήτη



Έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα, ένας από τους βασικούς τρόπους αναζήτησης ζωής είναι η μελέτη της ατμόσφαιρας πλανητών που περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα, των λεγόμενων εξωπλανητών.



Οι αστρονόμοι έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούν τέτοιες παρατηρήσεις με τηλεσκόπια όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST), αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια.



Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα θεωρούνται συστήματα όπως το TRAPPIST-1, το οποίο περιλαμβάνει επτά πλανήτες με μέγεθος παρόμοιο με της Γης, που περιφέρονται γύρω από έναν ερυθρό νάνο, ένα άστρο πολύ μικρότερο από τον Ήλιο.



Μια πιο αντισυμβατική προσέγγιση στην αναζήτηση ζωής σε εξωπλανήτες θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση ενδείξεων πολιτισμών που μετακινούνται από πλανήτη σε πλανήτη, σύμφωνα με τον Χάρισον Σμιθ, αστρονόμο στο Institute of Science Tokyo της Ιαπωνίας.



Εάν υπάρχει προηγμένη εξωγήινη ζωή κάπου στον γαλαξία, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ένας τέτοιος πολιτισμός ενδέχεται να έχει εξαντλήσει τους πόρους του πλανήτη καταγωγής του, ιδίως εφόσον υπάρχει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ανθρωπότητα.



Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να έχει μετακινηθεί σε άλλους πλανήτες.



Επομένως, αναζητώντας συγκεκριμένα μοτίβα στις ατμόσφαιρες διαφορετικών πλανητών, οι επιστήμονες ίσως καταφέρουν να εντοπίσουν ενδείξεις ενός πολιτισμού που μετακινείται από τον έναν κόσμο στον άλλο.



«Ίσως υπάρχει ένας νέος τρόπος αναζήτησης ζωής, μέσω του εντοπισμού μιας συγκεκριμένης διάταξης ατμοσφαιρών», εξηγεί ο Σμιθ.



«Αν φανταστούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε μέσα από τα μοτίβα αυτών των ατμοσφαιρικών μετρήσεων».



Η ιδέα βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός θα μπορούσε να προχωρά σε γεωδιαμόρφωση (terraforming) κάθε πλανήτη στον οποίο εγκαθίσταται, μεταβάλλοντας τις συνθήκες του ώστε να μοιάζουν περισσότερο με εκείνες του κόσμου από τον οποίο προέρχεται.



Εάν πολλοί κοντινοί πλανήτες, γύρω από το ίδιο ή διαφορετικά άστρα, διαθέτουν παρόμοια ατμοσφαιρική σύνθεση, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί σχετική ένδειξη.



«Αν ταξίδευες από πλανήτη σε πλανήτη, θα ήθελες να διαμορφώσεις μια ατμόσφαιρα στην οποία να αισθάνεσαι άνετα», αναφέρει ο Σμιθ.



«Και αυτό θα ήταν ορατό, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιούσες για να αλλάξεις την ατμόσφαιρα».



Ένας τρόπος να ελεγχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μέσω του επερχόμενου τηλεσκοπίου Ariel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.



Η εκτόξευσή του έχει προγραμματιστεί για το 2031 και θα μελετήσει τις ατμόσφαιρες 1.000 εξωπλανητών, επιτρέποντας σε αστρονόμους όπως ο Σμιθ να αναζητήσουν ενδείξεις ζωής.



«Το Ariel θα ανοίξει τον δρόμο για πολλές νέες προσεγγίσεις», δηλώνει.







Έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα, ένας από τους βασικούς τρόπους αναζήτησης ζωής είναι η μελέτη της ατμόσφαιρας πλανητών που περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα, των λεγόμενων εξωπλανητών.Οι αστρονόμοι έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούν τέτοιες παρατηρήσεις με τηλεσκόπια όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST), αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια.Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα θεωρούνται συστήματα όπως το TRAPPIST-1, το οποίο περιλαμβάνει επτά πλανήτες με μέγεθος παρόμοιο με της Γης, που περιφέρονται γύρω από έναν ερυθρό νάνο, ένα άστρο πολύ μικρότερο από τον Ήλιο.Μια πιο αντισυμβατική προσέγγιση στην αναζήτηση ζωής σε εξωπλανήτες θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση ενδείξεων πολιτισμών που μετακινούνται από πλανήτη σε πλανήτη, σύμφωνα με τον Χάρισον Σμιθ, αστρονόμο στο Institute of Science Tokyo της Ιαπωνίας.Εάν υπάρχει προηγμένη εξωγήινη ζωή κάπου στον γαλαξία, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ένας τέτοιος πολιτισμός ενδέχεται να έχει εξαντλήσει τους πόρους του πλανήτη καταγωγής του, ιδίως εφόσον υπάρχει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ανθρωπότητα.Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να έχει μετακινηθεί σε άλλους πλανήτες.Επομένως, αναζητώντας συγκεκριμένα μοτίβα στις ατμόσφαιρες διαφορετικών πλανητών, οι επιστήμονες ίσως καταφέρουν να εντοπίσουν ενδείξεις ενός πολιτισμού που μετακινείται από τον έναν κόσμο στον άλλο.«Ίσως υπάρχει ένας νέος τρόπος αναζήτησης ζωής, μέσω του εντοπισμού μιας συγκεκριμένης διάταξης ατμοσφαιρών», εξηγεί ο Σμιθ.«Αν φανταστούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε μέσα από τα μοτίβα αυτών των ατμοσφαιρικών μετρήσεων».Η ιδέα βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός θα μπορούσε να προχωρά σε γεωδιαμόρφωση (terraforming) κάθε πλανήτη στον οποίο εγκαθίσταται, μεταβάλλοντας τις συνθήκες του ώστε να μοιάζουν περισσότερο με εκείνες του κόσμου από τον οποίο προέρχεται.Εάν πολλοί κοντινοί πλανήτες, γύρω από το ίδιο ή διαφορετικά άστρα, διαθέτουν παρόμοια ατμοσφαιρική σύνθεση, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί σχετική ένδειξη.«Αν ταξίδευες από πλανήτη σε πλανήτη, θα ήθελες να διαμορφώσεις μια ατμόσφαιρα στην οποία να αισθάνεσαι άνετα», αναφέρει ο Σμιθ.«Και αυτό θα ήταν ορατό, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιούσες για να αλλάξεις την ατμόσφαιρα».Ένας τρόπος να ελεγχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μέσω του επερχόμενου τηλεσκοπίου Ariel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.Η εκτόξευσή του έχει προγραμματιστεί για το 2031 και θα μελετήσει τις ατμόσφαιρες 1.000 εξωπλανητών, επιτρέποντας σε αστρονόμους όπως ο Σμιθ να αναζητήσουν ενδείξεις ζωής.«Το Ariel θα ανοίξει τον δρόμο για πολλές νέες προσεγγίσεις», δηλώνει.

Πάλσαρ, μαύρες τρύπες και διαστημόπλοια: Οι πιο παράξενες θεωρίες



Ένα ακόμη ασυνήθιστο μέρος όπου θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε εξωγήινη ζωή είναι κοντά στους πάλσαρ, υπολείμματα άστρων που έχουν εκραγεί, με μέγεθος συγκρίσιμο με εκείνο μιας πόλης και δυνατότητα περιστροφής χιλιάδων φορών το λεπτό.



Ορισμένοι είναι γνωστοί ως «πάλσαρ-αράχνες», συστήματα στα οποία ένα συνοδό άστρο διαλύεται σταδιακά από την επίδραση του πάλσαρ.



Παρότι τέτοια περιβάλλοντα φαίνονται εχθρικά προς τη ζωή, θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να προσφέρουν σε έναν προηγμένο πολιτισμό έναν τρόπο μετακίνησης μέσα στον γαλαξία, σύμφωνα με τον Κλεμάν Βιντάλ, φιλόσοφο στο Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου.



Σε αυτά τα συστήματα, ο πάλσαρ θα μπορούσε να εξατμίζει υλικό από το συνοδό άστρο, δημιουργώντας ώθηση.



Εάν ένας προηγμένος πολιτισμός μπορούσε να περιβάλει το άστρο με μηχανές, όπως μια σφαίρα Ντάισον (Dyson sphere), ενδέχεται να ήταν σε θέση να κατευθύνει αυτή την ώθηση, μετατρέποντας το σύστημα σε μια μορφή κινητήρα για την εξερεύνηση του γαλαξία.



Ο Βιντάλ έχει ήδη εντοπίσει ένα σύστημα πάλσαρ-αράχνης που θεωρεί ότι αξίζει περαιτέρω διερεύνηση, επειδή πρόκειται να περάσει κοντά από ένα άλλο άστρο σε 420 χρόνια.



«Στη χρονική κλίμακα της αστρικής δυναμικής, αυτό είναι ένα πολύ μικρό διάστημα και ένα εξαιρετικά απίθανο γεγονός, επειδή το Διάστημα είναι ως επί το πλείστον κενό», αναφέρει.



Κατά τον ίδιο, αυτό θα μπορούσε να εγείρει την υπόθεση ότι μια σφαίρα Ντάισον κατευθύνει το άστρο προς συγκεκριμένη πορεία.



Άλλες προσπάθειες αναζήτησης προηγμένης εξωγήινης ζωής, όπως η ανίχνευση ραδιοσημάτων μέσω προγραμμάτων όπως το Breakthrough Listen, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει αποτελέσματα στην αναζήτηση ισχυρών ραδιοεκπομπών από τα πλησιέστερα στον Ήλιο άστρα.



Γι’ αυτό οι αστρονόμοι αρχίζουν πλέον να εξετάζουν ακόμη πιο ανορθόδοξες ιδέες.



Ο Τζέισον Ράιτ, αστρονόμος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, αναφέρει ως παράδειγμα την πιθανότητα ύπαρξης γιγαντιαίων υπολογιστών γύρω από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας.



Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απροσδόκητο μέρος για την αναζήτηση ζωής, το οποίο όμως θα μπορούσε να προσφέρει μια τεράστια πηγή ενέργειας.



Μια άλλη πιθανότητα ίσως βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας.



Κατά διαστήματα, αντικείμενα από άλλα αστρικά συστήματα διασχίζουν το Ηλιακό μας Σύστημα.



Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί τρία τέτοια διαστρικά αντικείμενα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ως αστεροειδείς και κομήτες.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ράιτ, δεν αποκλείεται κάποιο αντίστοιχο αντικείμενο στο μέλλον να αποδειχθεί ότι είναι εξωγήινο διαστημόπλοιο, το οποίο έχει σταλεί για να εξερευνήσει τους πλανήτες μας.



Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικές ενδείξεις τεχνολογίας με τη βοήθεια τηλεσκοπίων όπως το Αστεροσκοπείο Vera C. Rubin στη Χιλή, το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του 2026.



«Ίσως να διέθετε κάποιο σύστημα πρόωσης», εξηγεί ο Ράιτ, το οποίο θα άλλαζε την τροχιά του αντικειμένου καθώς θα περνούσε κοντά από τον Ήλιο.



«Το Rubin θα μπορεί, για πρώτη φορά, να εντοπίζει τέτοια πράγματα».



Όσο απίθανο κι αν φαίνεται, ίσως ένα διερχόμενο διαστημόπλοιο να αποτελέσει πράγματι την πρώτη μας ένδειξη εξωγήινης ζωής.



Ή ίσως αυτή η ένδειξη να προκύψει από ίχνη ενός αερίου σε έναν φαινομενικά άγονο κόσμο, από πίδακες πλούσιους σε βιολογικό υλικό που εκτοξεύονται από έναν παγωμένο ωκεανό ή από σημάδια ότι ένα ταχύτατα περιστρεφόμενο άστρο αλλάζει ξαφνικά πορεία.



Αν υπάρχει ζωή εκεί έξω, οι ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να την ανακαλύψουμε κάθε άλλο παρά λιγοστεύουν.newmoney.gr

Αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη, ίσως να μη βρίσκεται σε κόσμους που μοιάζουν με τον δικό μας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο παράξενα μέρη στα οποία στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες.Μέχρι σήμερα, η αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε κόσμους που μοιάζουν με τον δικό μας.Οι επιστήμονες έχουν εξετάσει δυνητικά κατοικήσιμους πλανήτες, οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν ξηρά και νερό, να βρίσκονται στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο τους ώστε να επικρατούν θερμοκρασίες παρόμοιες με εκείνες της Γης και να περιφέρονται γύρω από άστρα που μοιάζουν με τον Ήλιο. Ζωή θα μπορούσε ακόμη να εντοπιστεί σε δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από κοντινούς μας πλανήτες, όπως ο Άρης ή ο Δίας.Τι θα συνέβαινε, όμως, αν η ζωή υπάρχει σε πολύ πιο παράξενα μέρη από αυτά που φανταζόμαστε;Ολοένα περισσότεροι επιστήμονες εξερευνούν ασυνήθιστες τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να υπάρχει εξωγήινη ζωή, αναζητώντας την ορισμένες φορές με εξίσου ασυνήθιστες μεθόδους. Από ωκεανούς παγιδευμένους κάτω από στρώματα πάγου μέχρι την αναζήτηση μοτίβων που θα μπορούσαν να αποκαλύπτουν εξωγήινους πολιτισμούς οι οποίοι μετακινούνται από άστρο σε άστρο, οι ιδέες γίνονται ολοένα περισσότερες και πιο διαφορετικές.«Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και εξετάζουμε διαφορετικά είδη ενδείξεων ζωής που θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε», δηλώνει η Λίζα Καλτενέγκερ, αστροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των ΗΠΑ και συγγραφέας του βιβλίου «Alien Earths».«Διευρύνουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας, ώστε να μη μας διαφύγουν σημάδια ζωής».Όλες οι μορφές ζωής στη Γη έχουν ορισμένες κοινές βασικές απαιτήσεις. Κάθε γνωστός οργανισμός χρειάζεται νερό σε υγρή μορφή και μια πηγή ενέργειας — ηλιακό φως για τα φυτά και τροφή για τα ζώα. Επιπλέον, όλοι οι οργανισμοί βασίζονται στον άνθρακα: χωρίς αυτόν, ούτε η απλή ούτε η σύνθετη ζωή θα μπορούσε να υπάρξει στον πλανήτη μας.Ωστόσο, οι ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να μην ισχύουν παντού στο Σύμπαν.