Φιλόσοφος, νομοθέτης, ποιητής και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Ο Σόλων έμεινε στη ιστορία για το έργο του αλλά και για λόγ...

Φιλόσοφος, νομοθέτης, ποιητής και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος.Ο Σόλων έμεινε στη ιστορία για το έργο του αλλά και για λόγια του που ακόμη και σήμερα διδάσκουν…Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Αν μάθεις, σώπα.Αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται.Όση αξία έχει στον πόλεμο το σίδερο (=τα όπλα) τόση ισχύ έχει στην πολιτική η καλή ομιλία.Να εμπιστεύεσαι περισσότερο τον καλό χαρακτήρα από τον όρκο.Αν ζητάς να αποδοθούν ευθύνες σε άλλους, να είσαι έτοιμος να αποδοθούν ευθύνες και σε εσένα.Να βάζεις σφραγίδα στα λόγια με σιωπή και στη σιωπή να βάζεις σφραγίδα την κατάλληλη χρονική στιγμή.