Το ανώνυμο τηλεφώνημα που αποκάλυψε την συμμορία που πουλούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία στον Πύργο

Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τα μέλη της συμμορίας που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, ...



Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», η έρευνα διενεργήθηκε μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων από τους αστυνομικούς κατόπιν εισαγγελικών διατάξεων. Είχε προηγηθεί στις αρχές του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους μια κλήση από άνδρα που δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του, προς το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, ο οποίος έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη δράση της συμμορίας.



Από τις νόμιμες επισυνδέσεις που έγιναν στα κινητά, μέσω των οποίων προήλθαν τα ευρήματα των αστυνομικών, προέκυψε ότι, σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι συνεννοούνταν για πώληση και κατά περίπτωση αγορά ναρκωτικών.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των υπόπτων για πολλούς μήνες, εξακριβώνοντας περιπτώσεις διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης, με δράση της συμμορίας να χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026.



Έτσι, σχηματίστηκε μια ογκωδέστατη δικογραφία με χιλιάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες, πολλές από τις οποίες τελικά κρίθηκαν επιβαρυντικές, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πύργου το περασμένο καλοκαίρι.



Από την έρευνα διακριβώθηκε ότι ο κλειστός πυρήνας της συμμορίας αποτελούνταν από δεκατρία άτομα, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.



Η εισαγγελικός λειτουργός που χειρίστηκε την υπόθεση στο τελικό της στάδιο, μετά την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των δεκατριών βασικών κατηγορουμένων για σύσταση συμμορίας και διακριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, καθώς έχει καταγραφεί τουλάχιστον μια αγοροπωλησία μέσα σε σχολείο. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Ανακρίτρια που αποφάσισε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 19 και 21 ετών.



Οι νεαροί συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου από την Ασφάλεια στον Πύργο, σε εκτέλεση των ενταλμάτων και απολογήθηκαν χθες. Μετά τις απολογίες τους, η Ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, με την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως. Αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για συνομιλίες μεταξύ τοξικοεξαρτημένων ατόμων.



Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν κληθεί για να απολογηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.



Παράλληλα, έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία τουλάχιστον σαράντα ατόμων, που φαίνεται πως αποτελούσαν το «πελατολόγιο» της συμμορίας. Σύμφωνα με τις αρχές, τα άτομα αυτά αγόραζαν τα ναρκωτικά από τα κύρια μέλη της συμμορίας.



Το δέμα με κοκαΐνη στο ΚΤΕΛΝα σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια ερευνών, υπήρξαν περιπτώσεις όπου, σε ανύποπτο χρόνο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις αποδίδονται από τις αρχές ευρύτερα στην συμμορία, καθώς εκτιμάται ότι προμηθεύονταν από τα μέλη της και προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση. Ωστόσο, για αυτές τις κατασχέσεις ναρκωτικών σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Μια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η κατάσχεση δέματος με κοκαΐνη. Στις 25 Ιανουαρίου του 2026 αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 23χρονο, ο οποίος μόλις είχε παραλάβει ένα δέμα από την αποθήκη του ΚΤΕΛ Ηλείας στον Πύργο, που περιείχε 80 γραμμάρια κοκαΐνη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του. Το δέμα προερχόταν από την Αθήνα, με τα στοιχεία του αποστολέα να είναι άγνωστα, ενώ οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο 23χρονος δρούσε για λογαριασμού τρίτου – αγνώστου ατόμου, που ενδεχομένως να ήταν και ο τελικός παραλήπτης, ο οποίος θα διακινούσε τα ναρκωτικά σε χρήστες.

Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τα μέλη της συμμορίας που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, ακόμα και μέσα σε σχολικό συγκρότημα στον Πύργο, η οποία εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών, μετά από μεγάλη έρευνα που διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο.