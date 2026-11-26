Εφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα για το μεγάλο θέμα που αφορά τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ...





Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο εκδότης της εφημερίδας «Παραπολιτικά», Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και για συνεργάτες του..









Υπενθυμίζουμε ότι



Τον Ιούλιο του 2026 η ΤΕΧΑΝ ανακοίνωσε ότι σταματά από τις 15 Ιουλίου τη λειτουργική υποστήριξη, την αποκομιδή και την καταβολή ανταποδοτικού αντιτίμου στα πολυκέντρα, εν μέσω έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για προμήθειες και συμβάσεις, ενώ ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής στράφηκαν δικαστικά κατά της εταιρείας.



Ο ΕΔΣΝΑ κάλεσε τους δήμους να αναλάβουν προσωρινά τη λειτουργία και τη διαχείριση των μονάδων χωρίς να αποξηλωθούν. Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων εισαγγελέων είχαν βρεθεί, εκτός από τους διαγωνισμούς τριών περιφερειών για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών ανακύκλωσης», και δέκα συμβάσεις οκτώ δήμων, μέσω των οποίων αποκτήθηκαν το 2022 μηχανήματα ανακύκλωσης απευθείας από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ..

Εφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα για το μεγάλο θέμα που αφορά τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ.Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από το πρωί της Πέμπτης στην υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη φερόμενη διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.