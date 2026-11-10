Αδιανόητο...!! Μουσουλμάνος στην Γαλλία έκλεψε, έκαψε και συνέθλιψε λείψανα του Αγίου Νικολάου! Ομολόγησε αμετανόητος...

Θραύσμα λειψάνου που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο, τη μορφή που ενέπνευσε τον Άγιο Βασίλη, εκλάπη από εκκλησία στη Γαλλία και στη συνέχε...
Θραύσμα λειψάνου που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο, τη μορφή που ενέπνευσε τον Άγιο Βασίλη, εκλάπη από εκκλησία στη Γαλλία και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάηκε και συνθλίφτηκε από τον δράστη. Η κλοπή σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τη γιορτή του αγίου, στις 6 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη θλίψη στους πιστούς της περιοχής.
Οι ιερείς της εκκλησίας Σεν Νικολά ντε Πορ, ενός από τα ελάχιστα προσκυνήματα στη Γαλλία που φιλοξενούν λείψανο του αγίου, κατήγγειλαν στις 2 Νοεμβρίου την κλοπή μιας λειψανοθήκης που περιείχε τμήμα του σώματός του.
Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε ότι ενήργησε αυθόρμητα, με σκοπό να καταστρέψει το λείψανο, καθώς θεωρούσε ότι η λατρεία των οστών αποτελούσε μορφή ειδωλολατρίας, όπως αναφέρει η Daily Mail.
Οι ιερείς της ενορίας του Αγίου Νικολάου στη Λωρραίνη ανακοίνωσαν ότι ο δράστης ομολόγησε πως έσπασε τη βιτρίνα όπου φυλασσόταν το κειμήλιο και στη συνέχεια το έκαψε και το συνέθλιψε. Όπως τόνισαν, πέρα από την ιστορική αξία του αντικειμένου, η πράξη αποτελεί βαθιά προσβολή για την ιστορία, την πίστη και την ευλάβεια γενεών προσκυνητών.
Sacred bones of saint who inspired Santa Claus destroyed in church raid just before Christmas https://t.co/qywhwtAIwu 🔗 https://t.co/wykxDEoWw5— Daily Mail (@DailyMail) November 9, 2026
Η βασική λειψανοθήκη της βασιλικής, η οποία φυλάσσεται στο θησαυροφυλάκιό της και έχει σχήμα βραχίονα, δεν επηρεάστηκε από την κλοπή. Το θραύσμα που καταστράφηκε είχε τοποθετηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κάτω από άγαλμα του Αγίου Νικολάου, στο παρεκκλήσι που είναι αφιερωμένο σε εκείνον.
Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κλοπών, βανδαλισμών και εμπρηστικών επιθέσεων που έχουν σημειωθεί σε χώρους χριστιανικής κληρονομιάς στη Γαλλία. Η βασιλική, πάντως, προετοιμάζεται κανονικά για την ετήσια λιτανεία με αναμμένες δάδες, η οποία πραγματοποιείται στις 5 Δεκεμβρίου, την παραμονή της γιορτής. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου τιμάται ιδιαίτερα στη Λωρραίνη, στο Βέλγιο και σε περιοχές της βόρειας Ευρώπης, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην καταστροφή του λειψάνου.
Η ιστορία των λειψάνων που έφτασαν στη Γαλλία πριν από σχεδόν 1.000 χρόνια
Ο Άγιος Νικόλαος έζησε μεταξύ του 270 και του 343 μ.Χ. και έγινε γνωστός, επειδή κληρονόμησε περιουσία και τη διέθεσε στους φτωχούς. Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες που συνδέονται με το όνομά του αφορά τρεις κοπέλες στις οποίες έδωσε σακούλια με χρυσό, προκειμένου να τις σώσει από μια ζωή πορνείας.
Η πόλη Σεν Νικολά ντε Πορ αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς του αγίου στη Γαλλία εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια. Η σύνδεσή της με τα λείψανά του ξεκίνησε το 1087, όταν Ιταλοί ναυτικοί μετέφεραν τον σκελετό του από τα Μύρα, στη σημερινή Τουρκία, στο Μπάρι της νότιας Ιταλίας.
Έναν χρόνο αργότερα, το 1098, ένας ιππότης, ο Ομπέρ ντε Βαρανζεβίλ, μετέφερε από το Μπάρι στη Λωρραίνη ένα οστικό θραύσμα, το οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ένα οστό από το δάχτυλο του δεξιού χεριού του αγίου. Το λείψανο έγινε γνωστό ως «ευλογούσα δεξιά χείρα» και η άφιξή του προσέλκυσε πλήθος προσκυνητών, καθιστώντας την πόλη σημαντικό θρησκευτικό προορισμό στη μεσαιωνική Ευρώπη.
Ανάμεσα στους προσκυνητές που επισκέφθηκαν την περιοχή ήταν και η Ιωάννα της Λωραίνης, το 1429, πριν ταξιδέψει στο Σινόν για να συναντήσει τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου. Η σημασία του αγίου για την περιοχή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το 1477, όταν ο δούκας Ρενέ Β΄ νίκησε τον Κάρολο τον Τολμηρό στη μάχη της Νανσί. Στη συνέχεια ανακήρυξε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη της Λωρραίνης και ανέθεσε την κατασκευή της εντυπωσιακής γοτθικής βασιλικής για τη φύλαξη των λειψάνων του.
Το μνημείο επέζησε από τον Τριακονταετή Πόλεμο, τη Γαλλική Επανάσταση και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ωστόσο, οι χρυσές λειψανοθήκες λιώθηκαν και το κτίριο μετατράπηκε προσωρινά σε «Ναό της Λογικής».
Στο μεταξύ, το 2022, αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι ανασκαφές κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ντεμρέ της Τουρκίας αποκάλυψαν αυτό που θεωρούν ότι ήταν ο αρχικός τάφος του. Τα ευρήματα περιλάμβαναν το δάπεδο παλαιότερης εκκλησίας, κάτω από το σημερινό βυζαντινό κτίσμα. Ο Οσμάν Εραβσάρ, τότε επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττάλεια, είχε εξηγήσει ότι η πρώτη εκκλησία βυθίστηκε λόγω της ανόδου της στάθμης της Μεσογείου και, αιώνες αργότερα, κατασκευάστηκε ένα νέο κτίριο από πάνω. «Φτάσαμε πλέον στα απομεινάρια της πρώτης εκκλησίας και στο δάπεδο όπου πάτησε ο Άγιος Νικόλαος», είχε δηλώσει.
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