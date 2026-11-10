Αδιανόητο...!! Μουσουλμάνος στην Γαλλία έκλεψε, έκαψε και συνέθλιψε λείψανα του Αγίου Νικολάου! Ομολόγησε αμετανόητος...









Ανάμεσα στους προσκυνητές που επισκέφθηκαν την περιοχή ήταν και η Ιωάννα της Λωραίνης, το 1429, πριν ταξιδέψει στο Σινόν για να συναντήσει τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου. Η σημασία του αγίου για την περιοχή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το 1477, όταν ο δούκας Ρενέ Β΄ νίκησε τον Κάρολο τον Τολμηρό στη μάχη της Νανσί. Στη συνέχεια ανακήρυξε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη της Λωρραίνης και ανέθεσε την κατασκευή της εντυπωσιακής γοτθικής βασιλικής για τη φύλαξη των λειψάνων του.



Το μνημείο επέζησε από τον Τριακονταετή Πόλεμο, τη Γαλλική Επανάσταση και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ωστόσο, οι χρυσές λειψανοθήκες λιώθηκαν και το κτίριο μετατράπηκε προσωρινά σε «Ναό της Λογικής».



Στο μεταξύ, το 2022, αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι ανασκαφές κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ντεμρέ της Τουρκίας αποκάλυψαν αυτό που θεωρούν ότι ήταν ο αρχικός τάφος του. Τα ευρήματα περιλάμβαναν το δάπεδο παλαιότερης εκκλησίας, κάτω από το σημερινό βυζαντινό κτίσμα. Ο Οσμάν Εραβσάρ, τότε επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττάλεια, είχε εξηγήσει ότι η πρώτη εκκλησία βυθίστηκε λόγω της ανόδου της στάθμης της Μεσογείου και, αιώνες αργότερα, κατασκευάστηκε ένα νέο κτίριο από πάνω. «Φτάσαμε πλέον στα απομεινάρια της πρώτης εκκλησίας και στο δάπεδο όπου πάτησε ο Άγιος Νικόλαος», είχε δηλώσει. Ανάμεσα στους προσκυνητές που επισκέφθηκαν την περιοχή ήταν και η Ιωάννα της Λωραίνης, το 1429, πριν ταξιδέψει στο Σινόν για να συναντήσει τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου. Η σημασία του αγίου για την περιοχή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το 1477, όταν ο δούκας Ρενέ Β΄ νίκησε τον Κάρολο τον Τολμηρό στη μάχη της Νανσί. Στη συνέχεια ανακήρυξε τον Άγιο Νικόλαο προστάτη της Λωρραίνης και ανέθεσε την κατασκευή της εντυπωσιακής γοτθικής βασιλικής για τη φύλαξη των λειψάνων του.Το μνημείο επέζησε από τον Τριακονταετή Πόλεμο, τη Γαλλική Επανάσταση και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ωστόσο, οι χρυσές λειψανοθήκες λιώθηκαν και το κτίριο μετατράπηκε προσωρινά σε «Ναό της Λογικής».Στο μεταξύ, το 2022, αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι ανασκαφές κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ντεμρέ της Τουρκίας αποκάλυψαν αυτό που θεωρούν ότι ήταν ο αρχικός τάφος του. Τα ευρήματα περιλάμβαναν το δάπεδο παλαιότερης εκκλησίας, κάτω από το σημερινό βυζαντινό κτίσμα. Ο Οσμάν Εραβσάρ, τότε επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττάλεια, είχε εξηγήσει ότι η πρώτη εκκλησία βυθίστηκε λόγω της ανόδου της στάθμης της Μεσογείου και, αιώνες αργότερα, κατασκευάστηκε ένα νέο κτίριο από πάνω. «Φτάσαμε πλέον στα απομεινάρια της πρώτης εκκλησίας και στο δάπεδο όπου πάτησε ο Άγιος Νικόλαος», είχε δηλώσει.

Ο Άγιος Νικόλαος έζησε μεταξύ του 270 και του 343 μ.Χ. και έγινε γνωστός, επειδή κληρονόμησε περιουσία και τη διέθεσε στους φτωχούς. Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες που συνδέονται με το όνομά του αφορά τρεις κοπέλες στις οποίες έδωσε σακούλια με χρυσό, προκειμένου να τις σώσει από μια ζωή πορνείας.Η πόλη Σεν Νικολά ντε Πορ αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς του αγίου στη Γαλλία εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια. Η σύνδεσή της με τα λείψανά του ξεκίνησε το 1087, όταν Ιταλοί ναυτικοί μετέφεραν τον σκελετό του από τα Μύρα, στη σημερινή Τουρκία, στο Μπάρι της νότιας Ιταλίας.Έναν χρόνο αργότερα, το 1098, ένας ιππότης, ο Ομπέρ ντε Βαρανζεβίλ, μετέφερε από το Μπάρι στη Λωρραίνη ένα οστικό θραύσμα, το οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ένα οστό από το δάχτυλο του δεξιού χεριού του αγίου. Το λείψανο έγινε γνωστό ως «ευλογούσα δεξιά χείρα» και η άφιξή του προσέλκυσε πλήθος προσκυνητών, καθιστώντας την πόλη σημαντικό θρησκευτικό προορισμό στη μεσαιωνική Ευρώπη.