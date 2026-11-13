Θεσσαλονίκη: Εξερράγη λέβητας στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (13/11) στην Πυροσβεστική μετά από κλήση που δέχθηκε για έκρηξη στο δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενε...

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (13/11) στην Πυροσβεστική μετά από κλήση που δέχθηκε για έκρηξη στο δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 10:40 για έκρηξη στο κτήριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στους Αμπελόκηπους.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε θέμα με τον λέβητα αερίου στο κτήριο ενώ οι πυροσβέστες αντίκρισαν καπνούς όταν εισήλθαν στον χώρο. Την ίδια ώρα, περιμετρικά του δημαρχείου υπάρχουν θραύσματα από τσιμέντο, τα οποία μάλιστα κατέληξαν και σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα προκαλώντας φθορές.“Έβγαζε ατμούς, πέταξε το καπάκι”, ανέφερε σε δηλώσεις του αυτόπτης μάρτυρας.Στο σημείο έφτασαν 3 οχήματα με 10 πυροσβέστες. Διερευνούν τι έγινε. Καπνούς σε υπόγειο χώρο είδαν μόλις έφτασαν. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα δεν υπάρχει σε εξέλιξη φωτιά. Ούτε υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.