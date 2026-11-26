Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης (25/11/26) όταν στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη στην Πάτρα, βρέθηκαν οσ...

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης (25/11/26) όταν στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη στην Πάτρα, βρέθηκαν οστά σε κάδο σκουπιδιών, από κατοίκους της περιοχήςΚαθώς με την πρώτη ματιά έμοιαζαν με ανθρώπινα οστά, ειδοποιήθηκαν οι αρχές για να ερευνήσουν το περιστατικό που αναστάτωσε αυτή τη γειτονιά της Πάτρας.Σύμφωνα με το pelop.gr, κάποια από τα οστά ήταν μέσα στον κάδο ενώ κάποια άλλα είχαν πέσει στο δρόμο.Στο σημείο πήγε και κλιμάκιο της Σήμανσης, το οποίο φωτογράφισε και κατέγραψε τα ευρήματα.Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή ίσως για κάποιον ιατρικό σκελετό που πετάχτηκε στον κάδο.