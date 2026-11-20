Δημιουργούνται σταδιακά δύο μεγα-βάσεις των ΗΠΑ με τις οποίες θα ελέγχεται η Μέση Ανατολή και η Τουρκία ΗΑνατολική Μεσόγειος βράζει λόγω...



Η Κύπρος έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τις ΗΠΑ πλέον



Τα σημάδια είναι εμφανή ότι η Κύπρος έχει γίνει το πολύτιμο πιόνι για άλλη μια φορά, ώστε οι Μεγάλες Δυνάμεις να μπορούν να επιδιώξουν και να προστατεύσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή.



Η αξία του νησιού υπογραμμίστηκε στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι βάναυσες επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ έφεραν την περιοχή σε βρασμό. Η Κύπρος ήταν η πλησιέστερη δυνατή τοποθεσία για να σχεδιαστεί η πιθανή εκκένωση των Αμερικανών και άλλων δυτικών πολιτών από το Ισραήλ, τον Λίβανο και αλλού στην περιοχή σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου, όπως πολλοί φοβόντουσαν ότι θα γινόταν.



Το νησιωτικό έθνος πρόσφερε επίσης το έδαφος και τα ύδατα του στον αμερικανικό στρατό για να προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. (Η Βρετανία διατηρεί επίσης κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πρώην αποικία της.)



Αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και δεδομένου του βέβαιου τουρκικού βέτο, η προοπτική της ένταξης είναι ζοφερή, η Κύπρος θέλει ισχυρότερες σχέσεις ασφάλειας και στρατιωτικών με την Ουάσιγκτον.



Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να το ανταποδίδουν. Υπέγραψαν μια διμερή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, δέχθηκαν Κύπριους μαθητές στις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού του Λιμενικού και διέκοψαν το μακροχρόνιο εμπάργκο όπλων στην Λευκωσία.



Αλλά αυτά είναι μόνο μικρά βήματα, αφού οι δυνατότητες για πραγματική συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας είναι πολύ μεγαλύτερες.



Και φυσικά, αυτή η εξέλιξη προκαλεί τεράστια νευρικότητα στην Άγκυρα. Γιατί όσο οι Αμερικανοί επενδύουν στην Κύπρο, τόσο η Τουρκία βλέπει να χάνει τον στρατηγικό έλεγχο που θεωρούσε δεδομένο στην περιοχή.



Για να καταλάβουμε τη σημασία της Κύπρου, πρέπει πρώτα να δούμε τον χάρτη. Και μόνο κοιτάζοντάς τον, καταλαβαίνει κανείς γιατί όλες οι μεγάλες δυνάμεις εδώ και αιώνες ήθελαν να ελέγχουν αυτό το νησί.



Η Κύπρος βρίσκεται ακριβώς στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Όποιος ελέγχει την Κύπρο, αποκτά τεράστια επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και οι Βρετανοί διατηρούν μέχρι σήμερα κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Δεν τις κρατούν από συνήθεια. Τις κρατούν επειδή γνωρίζουν πόσο πολύτιμη είναι η γεωγραφική θέση της Κύπρου.



Οι Αμερικανοί πλέον φαίνεται πως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά δύσκολο και απρόβλεπτο σύμμαχο για τη Δύση. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας περνούν διαρκώς κρίσεις, ειδικά μετά την αγορά των ρωσικών S-400, τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία και τις συνεχείς συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των δύο χωρών.



Οι ΗΠΑ λοιπόν θέλουν εναλλακτικές λύσεις. Θέλουν βάσεις και υποδομές σε χώρες που θεωρούν πιο σταθερές και πιο προβλέψιμες. Και η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα, μετατρέπονται σταδιακά σε βασικούς πυλώνες της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή

Δημιουργούνται σταδιακά δύο μεγα-βάσεις των ΗΠΑ με τις οποίες θα ελέγχεται η Μέση Ανατολή και η ΤουρκίαΗΑνατολική Μεσόγειος βράζει λόγω των τουρκικών αξιώσεων. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, οι σχέσεις Δύσης και Ιράν βρίσκονται στο κόκκινο, ο πόλεμος στη Γάζα έχει αλλάξει τα πάντα στην περιοχή και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό χάος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να ρίξουν εκατομμύρια δολάρια στην Κύπρο. Και όχι απλά σε οικονομικές επενδύσεις ή ενεργειακά projects, αλλά σε στρατιωτικές υποδομές και βάσεις στο νησί.Η Κύπρος μετατρέπεται σταδιακά σε ένα από τα σημαντικότερα δυτικά προγεφυρώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα σημείο από όπου οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί τους μπορούν να ελέγχουν τα πάντα, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Διώρυγα του Σουέζ και από τη Συρία μέχρι το Ιράν, αλλά και την ατίθαση Τουρκία.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρούν σε εκτεταμένη αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. Τα έργα στοχεύουν στη φιλοξενία αμερικανικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-17, μαχητικών F-15 και F-16, καθώς και μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων.Οι εργασίες στην Πάφο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με αμερικανική χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε στρατηγικό κόμβο μεταστάθμευσης και επιχειρησιακής υποστήριξης.Προβλέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης και εξυπηρέτησης για τουλάχιστον επτά βαρέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-17.Κατασκευάζονται ειδικές υποδομές, υπόστεγα και τεχνικές εγκαταστάσεις για την υποδοχή και συντήρηση μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-16.Η αναβάθμιση ενισχύει τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, ανεφοδιασμού και διεξαγωγής κοινών ασκήσεων και αποστολών στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Καθημερινής και της Σημερινής.Παράλληλα με τα έργα στην αεροπορική βάση, η κυπριακή κυβέρνηση προωθεί και χρηματοδοτεί την επέκταση των ναυτικών υποδομών στο Μαρί.Ελλιμενισμός μεγάλων μονάδων. Τα έργα εστιάζουν στην εκβάθυνση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν να ελλιμενίζονται μεγαλύτερα πολεμικά πλοία.Η αναβάθμιση ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου ως ασφαλούς βάσης εφοδιασμού και υποστήριξης συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων.