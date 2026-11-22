Εξηγεί κυρίως την αλλαγή στάσης της Ανατολικής Λιβύης υπέρ της τουρκίας, μετά και την επίσκεψη Χαφτάρ στην Μόσχα! Η Ρωσοτουρκική συμμαχία ...







Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, πίσω από την επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, βρισκόταν η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).



Νωρίτερα, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drone.



Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αxios, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.





Για το πλήγμα δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.



Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.



Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ' ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.



Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, πίσω από την επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, βρισκόταν η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).Νωρίτερα, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drone.Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αxios, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.Για το πλήγμα δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ' ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.





Από αυτές τις επισκέψεις και μετά καθορίστηκε και ο ρόλος της Ανατολικής Λιβής έναντι της Ελλάδος και υπέρ της τουρκίας με αποκορύφωμα την πρόσφατη αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη του Χαφτάρ...

Νέα στοιχεία για την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, σε περιοχή που ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης δήλωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους παρέμειναν άθικτες και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, μετά την πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο και τη διαπίστωση της ασφάλειας του χώρου.Διενεργείται «ενδελεχής έρευνα» σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η προέλευσή της και οι υπεύθυνοι.Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.