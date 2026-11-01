ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ....Σαν τις Σουλιώτισσες προτιμούσαν να Γκρεμιστούν από τα βράχια ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΟΥΡΚΕΨΟΥΝ...!!











Ν. Κ. xanthinet.gr

Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε την τοποθεσία Μómtskïy Kámen κοντά στο χωριό Πάχνη. Όλοι οι κάτοικοι της Πάχνης γνωρίζουν την ιστορία αυτού του βράχου. Όπως λένε οι γέροι του χωριού από το βράχο αυτό αυτοκτόνησαν κορίτσια της περιοχής για να γλιτώσουν από τους Τούρκους.Στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Τούρκοι είχαν έρθει στην περιοχή και προσπαθούσαν με το ζόρι να πάρουν πολλές Πομάκισσες και να τις κάνουν Τουρκάλες.Οι γυναίκες αυτές δεν ήθελαν να γίνουν Τουρκάλες και για το λόγο αυτό ανέβηκαν σε ένα απότομο βράχο, έδεσαν τις πλεξούδες των μαλλιών τους μαζί και έπεσαν στο γκρεμό. Μέχρι και πολλά χρόνια αργότερα οι βοσκοί έβρισκαν απομεινάρια των κοριτσιών (δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.α.) στη βάση του βράχου. Παρόμοιες μαρτυρίες υπάρχουν και σε άλλα πομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης.Στη Μάνταινα Μύκης υπάρχει ο βράχος Chervén Kámen, στη Γλαύκη υπάρχει ο βράχος Gulâm Kámen, κοντά στη Μέδουσα υπάρχει το Mómin Kámen. Επίσης πάνω από το Σμόλιαν της Βουλγαρίας (που παλαιότερα ονομάζονταν Πασμακλή) υπάρχει ο βράχος Neviástata από τον οποίο γκρεμίστηκε μία νύφη που ήθελαν να την παντρέψουν με το ζόρι με ένα Τούρκο.Αυτές είναι μόνο ελάχιστες από τις παλιές μαρτυρίες που οι Πομάκοι διατηρούν ακόμα στη μνήμη τους και που αποδεικνύουν ότι από παλιά οι Πομάκοι δεν ήθελαν να έχουν επιμειξίες με Τούρκους.