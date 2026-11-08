Αναρωτιέται το Al Jazeera.. Γιατί ενδιαφέρονται; Η Ουάσινγκτον και το Παρίσι εμπλέκονται στο έργο του καλωδίου της Μεσογείου…

Το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι πλέον αποκλειστικά θέμα των δύο χωρών, γράφει η αραβική Al J...

Το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι πλέον αποκλειστικά θέμα των δύο χωρών, γράφει η αραβική Al Jazeera Net.Ενδιαφέρον για αυτό έχουν δείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αφού εισήλθαν στην κρίση που σχετίζεται με τη μη υλοποίησή του, εν μέσω θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που απειλούν τη συνέχιση των εργασιών τοπογραφίας και της τοποθέτησης καλωδίων στον βυθό της θάλασσας.Το έργο «Great Sea Link» έχει στρατηγική σημασία, καθώς στοχεύει στη σύνδεση της Κύπρου με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Κρήτης, με δυνατότητα επέκτασης στο Ισραήλ στο μέλλον.Το αρχικό του κόστος εκτιμάται σε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 657 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξή του, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικά έργα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών της.Ωστόσο, το έργο έχει αντιμετωπίσει διαμάχες μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα στις περιοχές από τις οποίες υποτίθεται ότι θα περάσουν οι εργασίες έρευνας και καλωδίωσης.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους για το έργο, θεωρώντας ότι συμβάλλει στη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού ενέργειας και στη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την εξάρτηση από περιορισμένα δίκτυα.Τον Οκτώβριο του 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει διπλωματικές οδούς για να βοηθήσει στην υπερνίκηση των εμποδίων που αντιμετωπίζει το έργο.Ο Ρούμπιο επεσήμανε τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και των οδών μεταφοράς, ιδίως υπό το πρίσμα των επιπτώσεων του ρωσοουκρανικού πολέμου και των εντάσεων που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές οδούς.Ο αμερικανικός ρόλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος λόγω των σχέσεων ασφαλείας της Ουάσιγκτον με την Τουρκία και την Ελλάδα, και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και των συνεργασιών της με την Κύπρο και το Ισραήλ.Όσο για τη Γαλλία, συμμετέχει στο έργο μέσω εταιρειών που έχουν άμεσες επενδύσεις και βιομηχανικά συμφέροντα.Η γαλλική εταιρεία Nexans είναι υπεύθυνη για την κατασκευή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος, ενώ ο όμιλος Meridiam έχει συνάψει συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στο έργο.Το Παρίσι έχει επίσης στενούς αμυντικούς δεσμούς με την Ελλάδα, δίνοντάς της μια πρόσθετη παρουσία στους υπολογισμούς ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου.Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2026, η Nexans διέψευσε αναφορές ότι είχε επικοινωνήσει με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τις έρευνες, τονίζοντας ότι ο συντονισμός της ήταν με τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.Αυτή η στάση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να διαχωρίσει τις τεχνικές της ευθύνες από τις πολιτικές διαμάχες που χειρίζονται οι κυβερνήσεις.Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει την πρόκληση να υποστηρίξει το έργο και να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, διατηρώντας παράλληλα διαύλους διαλόγου με την Τουρκία, με την οποία έχει εκτεταμένους οικονομικούς δεσμούς και δεσμούς ασφαλείας.Ελληνο-Τουρκικές ΣχέσειςΗ κατάσταση έγινε πιο ευαίσθητη αφότου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην τουρκολιβυκή ναυτιλιακή συμφωνία μετά την επικύρωσή της από το λιβυκό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2026.Οι γαλλικές εταιρείες διαθέτουν βιομηχανική εμπειρογνωμοσύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση και πολιτική υποστήριξη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση του διαλόγου.Ωστόσο, η ολοκλήρωση του έργου εξακολουθεί να εξαρτάται από την άρση των τεχνικών και οικονομικών εμποδίων και την εξεύρεση ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση των θαλάσσιων εργασιών χωρίς ανανεωμένη ένταση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, καταλήγει το αραβικό δημοσίευμα.Al Jazeera