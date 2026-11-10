Απέπλευσε από το Ηράκλειο το Abeille Marengo, ξεκινά έρευνες για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης αναχώρησε το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να κατευθ...



Το ερευνητικό πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.



Το πλοίο της Nexans, έχει προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.



Αμέσως μετά την αναχώρησή του, το πλοίο θα πραγματοποιήσει δοκιμές (calibration test), για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης, πλέοντας σε χωρικά ύδατα. Πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί περίπου ένα εικοσιτετράωρο και κατόπιν θα κατευθυνθεί στο πεδίο των ερευνών.



Για το ζήτημα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία «ότι το Abeille Marengo μόλις απέπλευσε, με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».



Πρόσθεσε ακόμη: «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ.



Άρα, προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητωκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου».

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης αναχώρησε το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να κατευθυνθεί στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).