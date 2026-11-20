Στιγμές τρόμου έζησε ένας 74χρονος στην Κηφισιά, όταν δύο άντρες του επιτέθηκαν στον δρόμο, επιχειρώντας να του αρπάξουν τον χρυσό σταυρό...



Λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, ένα ακόμη περιστατικό βίας με θύμα ηλικιωμένο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στα βόρεια προάστια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος βρισκόταν στον ηλεκτρικό, όταν παρατήρησε δύο άντρες να τον κοιτούν επίμονα, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.



Όταν αποβιβάστηκε στον σταθμό ΚΑΤ, φρόντισε πρώτα να βεβαιωθεί ότι οι δύο άντρες, που του είχαν ήδη κινήσει τις υποψίες, δεν βρίσκονταν κοντά του. Στη συνέχεια, περπάτησε λίγα μέτρα, προκειμένου να συναντήσει τη σύζυγό του, με την οποία είχαν δώσει ραντεβού σε συγκεκριμένο σημείο.





Στιγμές τρόμου έζησε ένας 74χρονος στην Κηφισιά, όταν δύο άντρες του επιτέθηκαν στον δρόμο, επιχειρώντας να του αρπάξουν τον χρυσό σταυρό που φορούσε στον λαιμό του.Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική. Ο ένας από τους δύο άντρες επιτέθηκε στον 74χρονο και τον έριξε με δύναμη στην άσφαλτο. Ενώ ο ηλικιωμένος ήταν πεσμένος, ο δράστης έσκυψε στο μέρος του, επιχειρώντας να του αρπάξει τον σταυρό. Αμέσως μετά, οι δύο άντρες τράπηκαν σε φυγή.Σοκαρισμένος από την επίθεση και έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ο 74χρονος παρέμενε αβοήθητος στη μέση του δρόμου. Διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί, σταμάτησαν αμέσως και έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο η σύζυγός του, με την οποία είχε δώσει ραντεβού, καθώς και η εγγονή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ λίγο αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.Μάλιστα, όταν οι διασώστες τον σήκωσαν από τον δρόμο, διαπίστωσαν ότι ο σταυρός του δεν έχει τελικά κλαπεί, καθώς βρέθηκε στην άσφαλτο.