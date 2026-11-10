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Άρπαξαν με τη βία δύο χρυσές αλυσίδες από 64χρονο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι

Νοεμβρίου 10, 2026

  Ληστεία σε βάρος ενός 64χρονου άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά τις 21:00 στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με τι...

 



Ληστεία σε βάρος ενός 64χρονου άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά τις 21:00 στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ειδικότερα, τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής προσέγγισαν τον 64χρονο την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και, ασκώντας βία, του αφαίρεσαν δύο χρυσές αλυσίδες που φορούσε.

Τελικά, οι δράστες συνελήφθησαν λίγο αργότερα από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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