newsbomb.gr_Σοκαρισμένη είναι η γειτονιά στην οδό Αίθρας στο Θησείο, εκεί που τα ξημερώματα έλαβε χώρα μια ειδεχθής δολοφονία, καθώς ένας...

newsbomb.gr_Σοκαρισμένη είναι η γειτονιά στην οδό Αίθρας στο Θησείο, εκεί που τα ξημερώματα έλαβε χώρα μια ειδεχθής δολοφονία, καθώς ένας 63χρονος ξυλοκόπησε άγρια μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του.Ο δολοφόνος, κατάφερε χτυπήματα σε όλο το σώμα της συζύγου του, η οποία έφερε εκχυμώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός της, αλλά και στο κεφάλι. Όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε ο 63χρονος συζυγοκτόνος, τη χτύπησε μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της κι έπεσε στο πάτωμα.Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή, ενώ τον θάνατό της επιβεβαίωσαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο συμβάν.Ο ιατροδικαστής, διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε μεταξύ άλλων τραύματα στο στήθος, στο λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ κατά πληροφορίες, η θανούσα έφερε και σημάδια από προγενέστερα χτυπήματα.Η σορός της, αφού εξετάστηκε, παραλήφθηκε από γραφείο κηδειών, ενώ ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στο Αστυνομικό Τμήμα της Ακρόπολης, όπου και κρατείται.Μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις γιατί σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με τους περίοικους, η άτυχη γυναίκα, που δολοφονήθηκε ειδεχθώς μέσα στο ίδιο της το σπίτι, φέρεται να αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας.«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Ήτανε κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Είχα χρόνια να τη δω, γιατί δεν έβγαινε έξω, δεν ήθελε να βλέπει κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως η 61χρονη είχε απομακρυνθεί από την κοινωνική ζωή λόγω της κατάστασης της υγείας της.Όπως λέει, είχε συχνή επικοινωνία με τον σύζυγο και κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 61χρονης και τον ρωτούσε για την κατάσταση της γυναίκας του. «Τον ρωτούσα πολλές φορές “τι κάνει;” και μου έλεγε “καλά”», θυμάται, προσθέτοντας πως η ίδια γνώριζε ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.Η γειτόνισσα υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια. «Ποτέ, τόσα χρόνια που τους ήξερα. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν εντάσεις, τους γνώριζα 25-30 χρόνια», σημειώνει.«Στενοχωριέμαι και για την γυναίκα και για τον κύριο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα», λέει αναφερόμενη στην αποτρόπαια δολοφονία.