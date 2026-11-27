Σε διεθνή επιχείρηση της Europol για την εξάρθρωση δικτύων παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV) συμμετείχε η Διεύθυνση Δί...



Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν στην ανάλυση συναλλαγών σε δίκτυα blockchain, στη συσχέτιση παράνομων υπηρεσιών IPTV με ψηφιακά πορτοφόλια και τα πρόσωπα που τα ελέγχουν, καθώς και στη διενέργεια διαδικτυακών ερευνών μέσω ανοικτών πηγών (OSINT).



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι 321 ιστοσελίδες που εντοπίστηκαν είχαν συνολική ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 7,3 εκατομμυρίων επισκέψεων.



Η ανάλυση των στοιχείων συνεχίζεται, ενώ τυχόν ευρήματα που αφορούν πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή συνδέονται με υποθέσεις της αρμόδιας υπηρεσίας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ποινικών ερευνών, σε συνεργασία με την Europol και τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.



Όπως υπενθυμίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., τo EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών που απορρέουν από το σοβαρό και οργανωμένο διεθνές έγκλημα και επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία σε επίπεδο συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, μεταξύ των εθνικών Αρχών, των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών εταίρων. Το EMPACT λειτουργεί σε τετραετείς κύκλους, με επίκεντρο τις κοινές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.



Σε διεθνή επιχείρηση της Europol για την εξάρθρωση δικτύων παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV) συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ) της ΕΛ.ΑΣ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης διακόπηκε η λειτουργία 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV, εντοπίστηκαν 321 ιστοσελίδες που διέθεταν παράνομα προστατευόμενο περιεχόμενο, ενώ εντοπίστηκαν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία συνολικής αξίας άνω των 26 εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, με τη συμμετοχή 30 στελεχών διωκτικών Αρχών από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και δύο στελέχη της ΔΙΔΙΚ.Η δράση οργανώθηκε και συντονίστηκε από την Europol, μέσω του IPC3, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κύκλου EMPACT, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Interpol, του EUIPO, της Συμμαχίας κατά της Οπτικοακουστικής Πειρατείας (AAPA), καθώς και των εταιρειών Binance, Coinbase και Chainalysis.Αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η ιχνηλάτηση πληρωμών σε κρυπτοστοιχεία προς παράνομες υπηρεσίες IPTV και η ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων τους, με στόχο τον εντοπισμό της χρηματοοικονομικής υποδομής των εγκληματικών δικτύων.