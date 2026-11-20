Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε ένας 51χρονος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στις οποίες...

Ο 51χρονος συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες οι οποίες διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ιωάννινα, Άρτα, Δράμα, Κομοτηνή και Κατερίνη.Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 12/10/2026 έως και 14/11/2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας είτε το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου, είτε επικαλούμενοι αστυνομικούς για δήθεν φύλαξη τιμαλφών, ή την ιδιότητα λογιστή, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν και να αφήσουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο.Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος έχοντας τον ρόλο εισπράκτορα παραλάμβανε τα χρήματα ή τιμαλφή, καταφέρνοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει σε 10 περιπτώσεις χρηματικό ποσό 31.000 ευρώ και κοσμήματα η αξία των οποίων δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 51χρονου που συνελήφθη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή, το χρηματικό ποσό των 3.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, ένα μαχαίρι, τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου