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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Την έφερε το «Αβέρωφ» έπειτα από 5 αιώνες... στις 2 Νοεμβρίου του 1912 στο Άγιο όρος υψώνεται ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ!

Νοεμβρίου 02, 2026

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΑΙΩΝΕΣ... ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ... Στις 2 Νοεμβρίου του 1912,...

 



ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΑΙΩΝΕΣ... ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ...

Στις 2 Νοεμβρίου του 1912, μια εβδομάδα μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης "Το αντιτορπιλικό ""Θύελλα"" αποβιβάζει στη Δάφνη του Αγίου Όρους άγημα από 40 άνδρες, οι οποίοι κινούνται για να απελευθερωσουν τις Καρυές.




Αργότερα, το θωρηκτο ""Αβέρωφ"" και τα αντιτορπιλικά ""Ιέραξ"" και ""Πάνθηρ"" αποβιβάζουν στην Αμμουλιανή της Χαλκιδικής άγημα από 200 άνδρες, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη διώρυγα του Ξέρξη.

Έτσι απελευθερώνεται ολόκληρο το Άγιο Όρος και υψώνεται η ελληνική σημαία στο χωριό Καρυές." Η αναγγελία της απελευθέρωσης έγινε τότε με είκοσι έναν κανονιοβολισμούς του Αβερωφ,.. Είχε προηγηθεί η απελεύθερωση της Χαλκιδικής από τους προσκόπους με την βοήθεια αντάρτικων τοπικών σωμάτων.





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