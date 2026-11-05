Με πέντε προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος απολογιών των 15 κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών εταιρειών, με συνολική...



Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν ανεξάρτητα, εκμεταλλευόμενες το σύστημα αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για τα έξοδα διαμονής κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός της έδρας τους.



Τα μέλη των κυκλωμάτων προμήθευαν αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους με εικονικές αποδείξεις διαμονής, εισπράττοντας σε αντάλλαγμα προσυμφωνημένη αμοιβή.



Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι φέρονται να υπέβαλλαν τα παραστατικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και να εισέπρατταν αποζημιώσεις για διαμονές που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει.



Οι αποδείξεις προέρχονταν είτε από πραγματικά καταλύματα, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των εμπλεκομένων, χωρίς όμως να έχουν φιλοξενήσει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, είτε από ανύπαρκτα καταλύματα.



Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνταν εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Στη δικογραφία περίπου 1.291 ένστολοι



Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των ενστόλων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, περίπου 1.291 ένστολοι φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.



Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και ακόμη 17 δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και δικαστική υπάλληλος.



Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ και πλήθος εικονικών παραστατικών



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των δύο οργανώσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.



Η συνολική ζημία που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.



Οι έρευνες των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, τόσο για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων όσο και για την καταγραφή των εμπλεκομένων και της οικονομικής ζημίας.

Με πέντε προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος απολογιών των 15 κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών εταιρειών, με συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο 28 εκατομμύρια ευρώ.Αργά σήμερα το βράδυ (24.11.2026) ακόμη δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις εξηγήσεις τους στην ανακρίτρια. Πρόκειται για έναν λογιστή και έναν επιχειρηματία. Οι υπόλοιποι 7 που απολογήθηκαν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών εταιρειών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να είχαν στήσει μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής από ένστολους για υπηρεσιακές μετακινήσεις.Στη δικογραφία για τις εικονικές αποδείξεις διαμονής από τις εγκληματικές οργανώσεις περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη οικονομική ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 12.650.000 ευρώ.Κατά τις ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν 17 μέλη των δύο οργανώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των κυκλωμάτων.Παράλληλα, 5 ένστολοι, 3 αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.