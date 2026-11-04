Μετά από πορεία εκατοντάδων χιλιομέτρων στα βάθη της Τουρκίας ο μοναχός Ιωσήφ επέστρεψε στην οικογένειά του 4 μηνές αφότου είχε φύγει από...

Μετά από πορεία εκατοντάδων χιλιομέτρων στα βάθη της Τουρκίας ο μοναχός Ιωσήφ επέστρεψε στην οικογένειά του 4 μηνές αφότου είχε φύγει από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του. Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τσιγκόζης πέρασε νύχτες σε πλατείες και σταθμούς του μετρό, κάνοντας εξαντλητικές διαδρομές χωρίς χρήματα και φαγητό. Μία συγκλονιστική ιστορία που είχε αίσιο τέλος καθώς δεκάδες άγνωστοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.Ο μοναχός Ιωσήφ είχε εξαφανιστεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, χωρίς να έχει ενημερώσει τους συγγενείς του για την πρόθεσή του να ταξιδέψει στην Τουρκία. Επιθυμία του ήταν να επισκεφθεί τις περιοχές από τις οποίες καταγόταν η οικογένειά του, την Καππαδοκία, τον Πόντο, τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.Το ταξίδι που είχε σχεδιάσει ως προσκύνημα εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη δοκιμασία επιβίωσης, με τον ίδιο να διασχίζει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια, να χάνει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να αδυνατεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.Ο 58χρονος, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην άρθρωση, είναι μοναχός από το 2003 και έχει ζήσει σε μοναστήρια του Αγίου Όρους και στην Αγία Τριάδα στον Λαγκαδά.Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου εντοπίστηκε σώος και επέστρεψε στην οικογένειά του, με την αδελφή του να μιλάει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς του αλλά και το άγχος που πέρασε η οικογένεια όλους αυτούς τους μήνες.«Πραγματικά, δόξα τω Θεώ, η χαρά μας και η ανακούφιση που νιώσαμε είναι απερίγραπτη. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία. Η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και φίλοι για την τύχη του. Αν ζει. Είναι απερίγραπτο αυτό που ζήσαμε. Δηλαδή από τη μια ο Ιωσήφ να ζει τη δική του Οδύσσεια και εγκλωβισμένος και χωρίς τον δρόμο της επιστροφής του και από την άλλη εμείς από την άλλη πλευρά να κάνουμε έναν αγώνα εντοπισμού με οτιδήποτε μέσο υπάρχει», είπε αρχικά η αδερφή του.Επειδή μάλιστα ο μοναχός είχε προβλήματα υγείας και δυσκολία στην επικοινωνία, η οικογένειά του είχε ένα επιπλέον άγχος. Η βοήθεια όμως δεκάδων ανθρώπων ήταν πολύτιμη, όπως ανέφερε: «Όντως αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνιακά κυρίως και σπεύσαμε εντατικές έρευνες κατευθείαν στο προξενείο. Να είναι καλά το προξενείο μας ήταν ο συνδετικός κρίκος μας, το Πατριαρχείο μας εκεί στο Φανάρι. Κοινοποιήθηκε η Ιντερπόλ, το Διπλωματικό σώμα, το Silver Alert.Κινητοποιήσαμε οτιδήποτε υπάρχει για να μας βοηθήσουν να τον να τον εντοπίσουν. Βάλανε και τα τουρκικά μέσα την αγγελία και η κουρδική κοινότητα επίσης βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε και επικοινωνία με την κουρδική κοινότητα, όπως και ο Κούρδος βουλευτής που έβαλε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το θέμα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Τούρκους πολίτες που ήταν φίλοι του Ιωσήφ τον βοήθησαν. Αρίθμησε ενενήντα επτά ανθρώπους σε όλη την πορεία που έκανε. Σας ευχαριστούμε που κάνατε ρεπορτάζ για τον αδελφό μας».Για το πως τον βρήκανε είπε: «Κάποιος δημότης, φίλος του Ιωσήφ, Τούρκος, του είπε ‘’Μήτσο αυτός είσαι εσύ;’’ Του έδειχναν βιντεάκι και άκουσε τη φωνή μου από την εκπομπή Φως στο Τούνελ. Ωχ! Λέει ‘’Ναι, εγώ. Εγώ είμαι αυτός. Ωχ, τώρα εμένα θα με συλλάβουν. Τώρα θα με βρουν’’. Από την ώρα που του το δείξανε, μέσα σε δέκα μέρες τον εντόπισε και η αστυνομία. Ήθελε να πάει Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Τραπεζούντα, στην Παναγία Σουμελά. Καταγωγή των παππούδων μας είναι από εκείνα τα μέρη και αισθάνεται μέσα μέσα του ότι είναι Πόντιος. Ήταν και το διάστημα που δεν ήταν σε κάποια μονή, οπότε άδραξε της ευκαιρίας και έκανε το ταξίδι της ζωής του μόνος του.Είχαμε την απορία πώς έφτασε Θεσσαλονίκη. Έφτασε με ταξί και πήγε κατευθείαν στο ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο το ανακάλυψα την τρίτη μέρα. Ρωτούσα φωτογραφία, στοιχεία και τα λοιπά. Τον είδανε. Μου είπαν ότι είναι Κωνσταντινούπολη. Να είναι καλά ο αδερφός μας από τον Καναδά. Ήταν ο πρώτος που μίλησε με το προξενείο και του είπανε ήρθε εδώ ένας Ιωσήφ. Αυτό συνέβη δύο μέρες μετά που έφυγε. Το ταξί που σταμάτησε να τον πάρει. Του λέει «Παρά γιοκ». Δηλαδή ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του φέρθηκε ωραία», συνέχισε.«Κατάλαβε ότι ήταν Έλληνας και επειδή δεν μπορούσε να συνεννοηθούν, τον πήγε στο Ελληνικό προξενείο. Έκανε οδοιπορικό, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες από ένα κινητό το οποίο ανακαλύψαμε μετά από πολύ καιρό ότι είχε μαζί του. Σε αυτό το κινητό ο αδερφός μου προσπάθησε να κάνει κάρτα sim, να βάλει κάρτα sim για να έχουμε επικοινωνία, αλλά όταν πήγε δεν του έφτασαν τα χρήματά του, όπως και δεν είχε και χρήματα για να κάνει αυτά τα ταξίδια του και αποφάσισε να πάει με τα πόδια στον Πόντο. Βαδίζοντας προς τη Μαύρη Θάλασσα. Πέρασε από βουνά μέσα από περπατούσε. Περπάτησε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα παπούτσια του είχαν λιώσει».Για τις συνθήκες που αντιμετώπισε: «Έξω κοιμόταν. Ήταν καλοκαίρι και τους έκανε νόημα «πεινάω, να φάω» και του δίνανε. Εισέπραξε πολλή αγάπη από τους Τούρκους εκεί. Συγκινήθηκε και τον αγαπήσανε. Του δώσανε παπούτσια, ρούχα, τροφή, χρήματα. Τον πήρε κάποιος κύριος στο αυτοκίνητό του που πάει Σαμψούντα, έλεγε. Τον πήγαν και τον αφήσαν σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στη Μαύρη Θάλασσα πάνω που είχε λεωφορεία. Του έδωσε και του δώσανε και τριακόσιες λίρες κοντά στα έξι ευρώ που νομίζω είναι αυτά. Να πάρει κάτι να φάει και του κόψανε και εισιτήριο. Εγώ, λέει, ανέβηκα στο λεωφορείο και νόμιζα ότι είχα φτάσει στη Σαμψούντα. Και λέω τι είναι εδώ που είμαι εδώ; Ιστανμπούλ. Γύρισε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, στο κέντρο. Ήτανε τέσσερις μέρες εδώ, πέντε μέρες εκεί περιφερόταν. Του έδωσαν παράλληλα και φροντίδα. Καλέσανε ασθενοφόρο, έκατσε σε ένα μέρος κάποιες μέρες και τον πήρανε μέσα στο νοσοκομείο να τον περιθάλψουν. Πάντως είχε τα χαρτιά του, δεν τον είχαν κλέψει ακόμα».«Μετά ήρθε η κλοπή και μετά απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Ήτανε χωρίς διαβατήριο, χωρίς ταυτότητα. Στην τσάντα του είχε το κινητό του, το smart watch που είχε και ξεκίνησε ξανά να πάει για τον Πόντο. Έφτασε στη γέφυρα, τη βορειότερη γέφυρα του Βοσπόρου, επάνω. Έλα ντε που απαγορεύεται η διέλευση πεζών εκεί αυστηρά. Τον σταματήσαν οι αστυνομικοί στρατιωτικοί στην είσοδο της γέφυρας. Έφτασε αρχές Νοεμβρίου που του είπαν ότι σε ψάχνουνε. Μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από τη δημοσιότητα που πήρε η εξαφάνισή του ήταν για καλό, γιατί τελικά η δημοσιότητα βοηθάει. Ήτανε το λιθαράκι όλο αυτό για να έρθει μπροστά του η αναζήτηση».«Το πιο συγκινητικό ειλικρινά ήταν όταν μου είπε ότι όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να τον πάρουν και του μαζεύανε τα πράγματα, τρέξανε ο κόσμος από τα μαγαζιά που τον ήξεραν και τον αγκάλιασαν. Θεώρησα ότι έκανε ένα είδος ασκητικής ζωής, να το πω έτσι. Μπορεί να μην πήγε να απομονωθεί, αλλά το ότι έζησε στο κρύο, στη βροχή, ζητώντας τροφή, εισέπραξε την αγάπη του κόσμου. Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει τον άνθρωπό του να βρει ακριβώς έτσι όπως τον βρήκαμε και εμείς. σώο και αβλαβή. Ήτανε, ήτανε, είναι φοβερή ιστορία. Είναι φοβερή η ιστορία του Ιωσήφ. Ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.