Αυτή είναι η Πολεμική μας Αεροπορία που σήμερα ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ... Σε 48 ώρες είναι τόσο ικανή και αξιόμαχη ώστε να καταστρέψει τους τούρκους... δε το λέμε εμείς.









Μέρα που είναι σήμερα, ας το θυημθούμε και προσέξτε, έχει σημασία οτι το λένε οι Ισραηλινοί, με ιδιαίτερη πολεμική εμπειρία και πολεμική αεροπορία απο τις πλέον αξιόμαχες στον κόσμοΠοιός νομίζετε ότι είπε αυτή την έκφραση; Κάποιος “φαντασιόπληκτος – εχθροπαθής”; Θα πέσετε από τα σύννεφα…Η φράση αυτή ειπώθηκε από το στόμα Ισραηλινού αξιωματούχου (όχι του στρατού) στο περιθώριο συνεδρίου (πριν 5 χρόνια τέτοια εποχή) για τις εξελίξεις στην περιοχή…Η θέση του Ισραηλινού (επαναλαμβάνουμε δεν είναι “στρατιωτικός”) του επιτρέπει να έχει συνολική εικόνα των καταστάσεων και όχι συγκριτική της επιχειρησιακής ικανότητας συγκεκριμένων τμημάτων π.χ. ναυτικό, αεροπορία κλπ.Αφορμή για την συζήτηση ήταν η ερώτηση Έλληνα παρισταμένου, για το “πως το Ισραήλ έρχεται σε ρήξη με έναν παραδοσιακό και ισχυρό του σύμμαχο, όπως η Τουρκία, την ίδια ώρα που οι κίνδυνοι για την χώρα από τους γείτονες εντείνονται λόγω των τελευταίων γεγονότων”.Μετά από μία σύντομη ανάλυση, ο Ισραηλινός κατέληξε στο ότι “Σε 48 ώρες, η επιχειρησιακή ικανότητα της Ελληνικής ΠΑ αεροπορίας είναι τέτοια, που μπορεί όχι απλώς να κερδίσει την μάχη στον αέρα, αλλά να γονατίσει ολόκληρη την Τουρκική πολεμική μηχανή”!Γνωρίζουμε όλοι και από τις πρόσφατες κοινές ασκήσεις και διαγωνισμούς την δύναμη και αποφασιστικότητα των Ελλήνων πιλότων. Αυτή η αποκάλυψη όμως που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης μελέτης σε πιθανά σενάρια πολεμικών συρράξεων, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα…Δεν θέλουμε να μπούμε σε σενάρια συνωμοσίας για τους λόγους που κάποιες κυβερνητικοί φορείς λίπους έκαναν αυτές τις άθλιες επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στους πιλότους της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η κατακραυγή που ακολούθησε είναι η καλύτερη απάντηση