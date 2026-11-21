Στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων απάτης στη Λάρισα, με δράστες μέλη ομάδας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε η Αστυνο...



Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 22χρονου και άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν οργανωμένα τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του 2026.



Πώς εξαπάτησαν τον ανήλικο και του πήραν 45.000 ευρώΤο περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Ιουλίου στη Λάρισα, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ανήλικο, προσποιούμενος ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.



Με ψευδείς ισχυρισμούς, κατάφερε να τον πείσει να βγάλει έξω από το σπίτι του 45.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.



Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 22χρονος έφτασε με αυτοκίνητο στην είσοδο της κατοικίας, πήρε τα χρήματα και τα κοσμήματα και απομακρύνθηκε.



Το κόλπο με τον δήθεν κίνδυνο πυρκαγιάςΑπό την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκεκριμένους ρόλους.



Ένας από τους συνεργούς τηλεφωνούσε σε πολίτες, παριστάνοντας τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Τους προειδοποιούσε ότι υπήρχε κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σπίτι τους και τους έπειθε να βγάλουν έξω χρήματα και κοσμήματα, δήθεν για να μην καταστραφούν.



Στη συνέχεια, ο 22χρονος πήγαινε στις κατοικίες των θυμάτων και παραλάμβανε τα χρήματα και τα τιμαλφή, ενώ ένας ακόμη συνεργός του οδηγούσε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.



Άλλες τρεις απάτες με θύματα ηλικιωμένη και ανηλίκουςΜε την ίδια μέθοδο, η ομάδα φέρεται να διέπραξε άλλες τρεις απάτες στη Λάρισα, από τις 5 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2026.



Θύματα των συγκεκριμένων περιστατικών ήταν μία ηλικιωμένη και ανήλικοι, από τους οποίους οι δράστες απέσπασαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνολικά 1.200 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.



Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η ομάδα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική ομάδα και απάτες θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.



Η έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων απάτης στη Λάρισα, με δράστες μέλη ομάδας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε η Αστυνομία. Σε μία από τις περιπτώσεις, οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από ανήλικο 45.000 ευρώ και κοσμήματα, πείθοντάς τον να τα αφήσει έξω από το σπίτι του.