Διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των κλοπών σε σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς μέσα σε έναν μόλις ...



Οι δράστες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην κλοπή κλιματιστικών, αλλά αφαιρούν και υδραυλικό εξοπλισμό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις σχολικές υποδομές.



Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην τηλεόραση του Alpha, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, κυρία Μάλαμα, περιέγραψε την έκταση του προβλήματος, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα περιστατικό κλοπής στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.



«Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά. Την Πέμπτη προς Παρασκευή το βράδυ έκλεψαν όλες τις χαλκοσωλήνες νερού και τις βρύσες από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η αντιδήμαρχος ζήτησε να πραγματοποιηθούν προσλήψεις σχολικών φυλάκων, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων και να αντιμετωπιστούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών.



Όπως επισήμανε, στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη λειτουργούν συνολικά 83 σχολικές μονάδες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική τη φύλαξή τους.

Διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των κλοπών σε σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς μέσα σε έναν μόλις μήνα έχουν αφαιρεθεί συνολικά 44 κλιματιστικές μονάδες από σχολεία της περιοχής.