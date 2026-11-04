Αναβάλλεται για τρίτη φορά το εφετείο για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα οπαδών του...

Αναβάλλεται για τρίτη φορά το εφετείο για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ την 1η Φεβρουαρίου του 2022, έξω από μια πολυκατοικία στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.Όπως αναφέρει το voria.gr, ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου ζήτησε αναβολή, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο κι έτσι η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου του 2027.Παρόντες ήταν και οι 12 κατηγορούμενοι, που με όπλα όπως σφυρί, μαχαίρι τύπου καράμπιτ, δρεπάνι, ξύλινο στειλιάρι, σιδερένιο γκλομπ αλλά και με κλοτσιές και μπουνιές, επιτέθηκαν στον Άλκη και σε τέσσερις φίλους του, την ώρα που κάθονταν στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας, στην οδό η οποία πλέον φέρει το όνομα του νέου που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.Δύο από αυτούς κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ οι άλλοι δύο χτυπήθηκαν κι αυτοί με βίαιο τρόπο, καταφέρνοντας, ευτυχώς, να επιζήσουν από τη φονική επίθεση.Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό ήταν μαραθώνια. Επτά από τους δώδεκα κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε σε πρόσκαιρες καθείρξεις ως συνεργοί στην ίδια πράξη κατά του 19χρονου θύματος. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του κολλητού φίλου του Άλκη καταδικάστηκαν πέντε από τους κατηγορούμενους και υπόλοιποι επτά για τη συνέργεια στην πράξη αυτή, ενώ για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του άλλου φίλου του 19χρονου ο ένας από τους 12 και οι υπόλοιποι 11 για συνέργεια. Οι δώδεκα κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση και για άλλα αδικήματα, ενώ μετά την απόφαση του δικαστηρίου επέστρεψαν όλοι στις φυλακές, καθώς ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας.Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών άσκησε έφεση κατά της απόφασης, διαφωνώντας με τη μετατροπή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από άμεσο σε ενδεχόμενο δόλο αλλά και την ενοχή τριών εκ των καταδικασθέντων ως συνεργοί.Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο εκ του μηδενός, δηλαδή πάλι για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί, όπως είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.