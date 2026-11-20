Στην κατοχή ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, εντοπίστηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, πιστόλια, φυ...



Τα έγγραφα παραπέμπουν σε 38χρονο που είχε συλληφθεί στην Κρήτη



Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα αντιστοιχεί σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.



Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.



Τα ευρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του



Λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο 39χρονος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.



Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή και άλλα αδικήματα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:



Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών:



πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με έναν γεμιστήρα,



πιστόλι διαμετρήματος -40mm- με έναν γεμιστήρα,



πιστόλι με κενό γεμιστήρα,



-30- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και -114- φυσίγγια,



μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα,



φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και -2- συσκευές γεωεντοπισμού,



-3- κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες sim,



-200- χρυσές λίρες και χρυσό ρολόι,



ζευγάρι γάντια,



-151.890- ευρώ,



Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με ίδια φωτογραφία και διαφορετικά στοιχεία κατόχου.



Ακολούθως, λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.



Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας (σχετ. το από 24-08-2026 Δελτίο Τύπου).



Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει για ομοειδή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Πηγή: skai.gr

Στην κατοχή ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, εντοπίστηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, πιστόλια, φυσίγγια, 200 χρυσές λίρες και χρηματικό ποσό ύψους 151.890 ευρώ.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε κατοικίες του 39χρονου και στους γύρω χώρους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται, εκτός από τον οπλισμό και τα χρήματα, ένας μετρητής χαρτονομισμάτων, καταγραφικό μηχάνημα, φορητός υπολογιστής, συσκευές γεωεντοπισμού και κινητά τηλέφωνα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα που κατασχέθηκαν, καθώς πρόκειται για ταυτότητα και άδεια οδήγησης των τσεχικών Αρχών, καθώς και διαβατήριο των βελγικών Αρχών, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.