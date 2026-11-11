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Θεσσαλονίκη: 39χρονος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για να αποφύγει έλεγχο - Έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια

Νοεμβρίου 11, 2026

  Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 39χρονος αλλοδαπός, ο οποί...

 


Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Στη θέση που καθόταν βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δέκα φυσίγγια, ενώ διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα.

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