Θεσσαλονίκη: 39χρονος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για να αποφύγει έλεγχο - Έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 39χρονος αλλοδαπός, ο οποί...

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.Στη θέση που καθόταν βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δέκα φυσίγγια, ενώ διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα.